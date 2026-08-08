Блок укомплектован эксцентриком, правильная регулировка которого обеспечивает легкость открывания и беспрепятственную работу замковых механизмов.
Тип коробки:
Открытый
Уплотнитель:
Четыре контура высококачественного EPDM-уплотнителя (Швеция).
Усиление:
Семь усиливающих уголков и защитный карман для замков. Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают два противосъемных штыря.
Утепление:
Терморазрыв (термомост) из натуральной пробки по периметру полотна. Внутри полотна установлена конструкционная теплоизоляционная панель SIP (Structural Insulated Panel), которая не только обеспечивает необходимую тепло- и шумоизоляцию, но и придает дополнительную жесткость и прочность дверному блоку.
Крепление:
Блок крепится анкерными болтами через коробку (8 отверстий) или с использованием монтажных пластин (6 шт. в комплекте).
Петли:
Петля "капля" Combiarialdo 140*20 мм (Италия), 2 шт.
Верхний замок:
Сувальдный замок Гардиан 30.01 с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4 ключа 112,5 мм, 3-й класс.
Нижний замок:
Цилиндровый замок Гардиан 32.11 с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4-й (высший) класс.
Класс замка:
4 класс
Класс шумоизоляции:
1 класс (более 32 дБ)
Цилиндр:
Ключ/шток Гардиан Standart GS 56/31-70SH S TERMO
Накладка цилиндровая наружная:
Pro AEC BC БрашХром (броненакладка)
Накладка цилиндровая внутренняя:
Pro EK BC БрашХром
Накладка сувальдная наружная:
Pro ES Shutter BC БрашХром (со шторкой)
Накладка сувальдная внутренняя:
Pro ES Shutter BC БрашХром (со шторкой)
Ручка:
Pro A-888 BC БрашХром
Ночная задвижка:
ЗДВ-2467
Поворотник для ночной задвижки:
Pro TT BC БрашХром (8*60 мм)
Глазок:
Нет
Комплектующие:
Заглушки для монтажных отверстий, чашки для противосъемных штырей.
Цвет:
Букле черное/Cappuccino Melinga
Качество:
Сертифицирован для РФ по ГОСТ 31173-2016. Наивысшие классы по эксплуатационным характеристикам (1) и прочности (М5). Сертификат POCC RU.SSK1.H00960/21.
Вес, кг:
101
Стекло:
Зеркало Reflex
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Дополнительно:
В наличии:
14 товаров
Образец:
в 1 магазинах
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Описание
Особенности
Стальной дверной блок энергосберегающей конструкции с двойным терморазрывом (термомостом) из натуральной пробки и четырехконтурным уплотнением. Поставляется с правым и левым открыванием наружу. Стабильно точные геометрические показатели, которые обеспечиваются высокой степенью автоматизации и роботизации производства. Перед дверью должен быть предусмотрен тамбур или козырек шириной от 1800 мм и вылетом от стены не менее 1500 мм. Монтаж блока осуществляется с использованием в местах примыкания наличника к стене паропроницаемой саморасширяющейся уплотнительной ленты (ПСУЛ) шириной от 20 мм и плотностью не менее 30 кг/куб.м. Подходит для установки в частный дом / коттедж.
Блок укомплектован эксцентриком, правильная регулировка которого обеспечивает легкость открывания и беспрепятственную работу замковых механизмов.
Тип коробки:
Открытый
Уплотнитель:
Четыре контура высококачественного EPDM-уплотнителя (Швеция).
Усиление:
Семь усиливающих уголков и защитный карман для замков. Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают два противосъемных штыря.
Утепление:
Терморазрыв (термомост) из натуральной пробки по периметру полотна. Внутри полотна установлена конструкционная теплоизоляционная панель SIP (Structural Insulated Panel), которая не только обеспечивает необходимую тепло- и шумоизоляцию, но и придает дополнительную жесткость и прочность дверному блоку.
Крепление:
Блок крепится анкерными болтами через коробку (8 отверстий) или с использованием монтажных пластин (6 шт. в комплекте).
Петли:
Петля "капля" Combiarialdo 140*20 мм (Италия), 2 шт.
Верхний замок:
Сувальдный замок Гардиан 30.01 с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4 ключа 112,5 мм, 3-й класс.
Нижний замок:
Цилиндровый замок Гардиан 32.11 с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4-й (высший) класс.
Класс замка:
4 класс
Класс шумоизоляции:
1 класс (более 32 дБ)
Цилиндр:
Ключ/шток Гардиан Standart GS 56/31-70SH S TERMO
Накладка цилиндровая наружная:
Pro AEC BC БрашХром (броненакладка)
Накладка цилиндровая внутренняя:
Pro EK BC БрашХром
Накладка сувальдная наружная:
Pro ES Shutter BC БрашХром (со шторкой)
Накладка сувальдная внутренняя:
Pro ES Shutter BC БрашХром (со шторкой)
Ручка:
Pro A-888 BC БрашХром
Ночная задвижка:
ЗДВ-2467
Поворотник для ночной задвижки:
Pro TT BC БрашХром (8*60 мм)
Глазок:
Нет
Комплектующие:
Заглушки для монтажных отверстий, чашки для противосъемных штырей.
Цвет:
Букле черное/Cappuccino Melinga
Качество:
Сертифицирован для РФ по ГОСТ 31173-2016. Наивысшие классы по эксплуатационным характеристикам (1) и прочности (М5). Сертификат POCC RU.SSK1.H00960/21.
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