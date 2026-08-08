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  5. Дверь входная Шелтер СДР/SBlack с терморазрывом Старк шоколад/White Sand, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Шелтер СДР/SBlack с терморазрывом Старк шоколад/White Sand, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Шелтер СДР/SBlack с терморазрывом Старк шоколад/White Sand, 2 замка, с ночной задвижкой
4,8
65 718 73 020

Дверь входная Шелтер СДР/SBlack с терморазрывом Старк шоколад/White Sand, 2 замка, с ночной задвижкой 205x96 Левое

4,8
Этот товар смотрят 34 человека
Дверь входная Шелтер СДР/SBlack с терморазрывом Старк шоколад/White Sand, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Шелтер СДР/SBlack с терморазрывом Старк шоколад/White Sand, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Шелтер СДР/SBlack с терморазрывом Старк шоколад/White Sand, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Шелтер СДР/SBlack с терморазрывом Старк шоколад/White Sand, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Шелтер СДР/SBlack с терморазрывом Старк шоколад/White Sand, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Шелтер СДР/SBlack с терморазрывом Старк шоколад/White Sand, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Шелтер СДР/SBlack с терморазрывом Старк шоколад/White Sand, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Шелтер СДР/SBlack с терморазрывом Старк шоколад/White Sand, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Шелтер СДР/SBlack с терморазрывом Старк шоколад/White Sand, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Шелтер СДР/SBlack с терморазрывом Старк шоколад/White Sand, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Шелтер СДР/SBlack с терморазрывом Старк шоколад/White Sand, 2 замка, с ночной задвижкой
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 1037323
Этот товар смотрят 16 человек

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Дверь входная Шелтер СДР/SBlack с терморазрывом Старк шоколад/White Sand, 2 замка, с ночной задвижкой 205x96 Левое
Направление открывания:
Левое — в наличии
Левоев наличии
Правое
Размер дверного блока (ВхШ), см:
205×96
205×86
205×96
Как сделать замеры
Цвет: Старк шоколад/White Sand
Дверь входная Шелтер СДР/SBlack с терморазрывом Старк шоколад/White Sand, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Шелтер СДР/SBlack с терморазрывом Старк шоколад/White Sand, 2 замка, с ночной задвижкой

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от 690 ₽
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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    205 x 96 Левое
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Цвет снаружи:
    Старк шоколад
  • Цвет внутри:
    White Sand
  • Отделка снаружи:
    МДФ
  • Отделка внутри:
    МДФ

Характеристики

  • Артикул:
    033-2744
  • Длина, см:
    205
  • Ширина, см:
    96
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Цвет снаружи:
    Старк шоколад
  • Цвет внутри:
    White Sand
  • Модель:
    Шелтер/SBlack
  • Открывание:
    Левое
  • Открывание (˚):
    180
  • Исполнение:
    Металл-панель
  • Марка стали:
    Высококачественная конструкционная углеродистая сталь (08пс).
  • Отделка снаружи:
    Стальной цельнопрессованный лист «Monolith» с декоративным тиснением, обеспечивает повышенную прочность и защиту от коррозии (в отличии от дверей с «металлофиленками»).
  • Отделка внутри:
    Декоративная панель толщиной 22 мм с отделкой ПВХ и двухкамерным стеклопакетом с раскладкой.
  • Окраска:
    Индустриальная полиэфирная порошковая краска.
  • Толщина полотна/коробки, мм:
    105/156
  • Толщина стали короба, мм:
    1
  • Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
    1.4
  • Ширина наличника:
    75
  • Эксцентрик:
    Блок укомплектован эксцентриком, правильная регулировка которого обеспечивает легкость открывания и беспрепятственную работу замковых механизмов.
  • Тип коробки:
    Открытый
  • Уплотнитель:
    Четыре контура высококачественного EPDM-уплотнителя (Швеция).
  • Усиление:
    Семь усиливающих уголков и защитный карман для замков. Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают два противосъемных штыря.
  • Утепление:
    Терморазрыв (термомост) из натуральной пробки по периметру полотна. Внутри полотна установлена конструкционная теплоизоляционная панель SIP (Structural Insulated Panel), которая не только обеспечивает необходимую тепло- и шумоизоляцию, но и придает дополнительную жесткость и прочность дверному блоку.
  • Утепление коробки:
    Терморазрыв (термомост) из натуральной пробки между внутренним и наружным профилями коробки. Внутри коробки установлен эффективный тепло- и шумоизоляционный материал из вспененного полиэтилена ламинированного металлизированной пленкой с алюминиевым напылением (фольгой) - Broflex.
  • Крепление:
    Блок крепится анкерными болтами через коробку (8 отверстий) или с использованием монтажных пластин (6 шт. в комплекте).
  • Петли:
    Сombiarialdo 140*20 мм на опорном подшипнике с открыванием на 180° (Италия).
  • Верхний замок:
    Сувальдный замок Гардиан 30.01 с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4 ключа 60(112,5) мм, 3-й класс.
  • Нижний замок:
    Цилиндровый замок Гардиан 32.11 с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4-й (высший) класс.
  • Класс замка:
    4 класс
  • Класс шумоизоляции:
    1 класс (более 32 дБ)
  • Цилиндр:
    Ключ/шток Гардиан Termo GS-87-56/31 S МатНикель, 5 ключей.
  • Накладка цилиндровая наружная:
    Pro AEC SB МатЧерный (броненакладка)
  • Накладка цилиндровая внутренняя:
    Pro EK SB МатЧерный
  • Накладка сувальдная наружная:
    Pro ES Shutter SB МатЧерный (со шторкой)
  • Накладка сувальдная внутренняя:
    Pro ES Shutter SB МатЧерный (со шторкой)
  • Ручка:
    Pro A-888 SB МатЧерный
  • Ночная задвижка:
    ЗДВ-2467
  • Поворотник для ночной задвижки:
    Pro TT SB МатЧерный (8*60 мм)
  • Глазок:
    Нет
  • Комплектующие:
    Заглушки для монтажных отверстий, чашки для противосъемных штырей.
  • Цвет:
    Старк шоколад/White Sand
  • Качество:
    Сертифицирован для РФ по ГОСТ 31173-2016. Наивысшие классы по эксплуатационным характеристикам (1) и прочности (М5). Сертификат POCC RU.SSK10.H00113/24.
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Дополнительно:

  • В наличии:
    6 товаров
  • Образец:
    в 3 магазинах
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Описание

Особенности
Стальной дверной блок энергосберегающей конструкции с двойным терморазрывом (термомостом) из натуральной пробки и четырехконтурным уплотнением. Поставляется с правым и левым открыванием наружу. Стабильно точные геометрические показатели, которые обеспечиваются высокой степенью автоматизации и роботизации производства. Подходит для установки в частный дом / коттедж.

Характеристики

  • Артикул:
    033-2744
  • Длина, см:
    205
  • Ширина, см:
    96
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Цвет снаружи:
    Старк шоколад
  • Цвет внутри:
    White Sand
  • Модель:
    Шелтер/SBlack
  • Открывание:
    Левое
  • Открывание (˚):
    180
  • Исполнение:
    Металл-панель
  • Марка стали:
    Высококачественная конструкционная углеродистая сталь (08пс).
  • Отделка снаружи:
    Стальной цельнопрессованный лист «Monolith» с декоративным тиснением, обеспечивает повышенную прочность и защиту от коррозии (в отличии от дверей с «металлофиленками»).
  • Отделка внутри:
    Декоративная панель толщиной 22 мм с отделкой ПВХ и двухкамерным стеклопакетом с раскладкой.
  • Окраска:
    Индустриальная полиэфирная порошковая краска.
  • Толщина полотна/коробки, мм:
    105/156
  • Толщина стали короба, мм:
    1
  • Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
    1.4
  • Ширина наличника:
    75
  • Эксцентрик:
    Блок укомплектован эксцентриком, правильная регулировка которого обеспечивает легкость открывания и беспрепятственную работу замковых механизмов.
  • Тип коробки:
    Открытый
  • Уплотнитель:
    Четыре контура высококачественного EPDM-уплотнителя (Швеция).
  • Усиление:
    Семь усиливающих уголков и защитный карман для замков. Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают два противосъемных штыря.
  • Утепление:
    Терморазрыв (термомост) из натуральной пробки по периметру полотна. Внутри полотна установлена конструкционная теплоизоляционная панель SIP (Structural Insulated Panel), которая не только обеспечивает необходимую тепло- и шумоизоляцию, но и придает дополнительную жесткость и прочность дверному блоку.
  • Утепление коробки:
    Терморазрыв (термомост) из натуральной пробки между внутренним и наружным профилями коробки. Внутри коробки установлен эффективный тепло- и шумоизоляционный материал из вспененного полиэтилена ламинированного металлизированной пленкой с алюминиевым напылением (фольгой) - Broflex.
  • Крепление:
    Блок крепится анкерными болтами через коробку (8 отверстий) или с использованием монтажных пластин (6 шт. в комплекте).
  • Петли:
    Сombiarialdo 140*20 мм на опорном подшипнике с открыванием на 180° (Италия).
  • Верхний замок:
    Сувальдный замок Гардиан 30.01 с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4 ключа 60(112,5) мм, 3-й класс.
  • Нижний замок:
    Цилиндровый замок Гардиан 32.11 с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4-й (высший) класс.
  • Класс замка:
    4 класс
  • Класс шумоизоляции:
    1 класс (более 32 дБ)
  • Цилиндр:
    Ключ/шток Гардиан Termo GS-87-56/31 S МатНикель, 5 ключей.
  • Накладка цилиндровая наружная:
    Pro AEC SB МатЧерный (броненакладка)
  • Накладка цилиндровая внутренняя:
    Pro EK SB МатЧерный
  • Накладка сувальдная наружная:
    Pro ES Shutter SB МатЧерный (со шторкой)
  • Накладка сувальдная внутренняя:
    Pro ES Shutter SB МатЧерный (со шторкой)
  • Ручка:
    Pro A-888 SB МатЧерный
  • Ночная задвижка:
    ЗДВ-2467
  • Поворотник для ночной задвижки:
    Pro TT SB МатЧерный (8*60 мм)
  • Глазок:
    Нет
  • Комплектующие:
    Заглушки для монтажных отверстий, чашки для противосъемных штырей.
  • Цвет:
    Старк шоколад/White Sand
  • Качество:
    Сертифицирован для РФ по ГОСТ 31173-2016. Наивысшие классы по эксплуатационным характеристикам (1) и прочности (М5). Сертификат POCC RU.SSK10.H00113/24.

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