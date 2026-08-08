Усиление: Семь усиливающих уголков и защитный карман для замков. Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают два противосъемных штыря.

Утепление: Терморазрыв (термомост) из натуральной пробки по периметру полотна. Внутри полотна установлена конструкционная теплоизоляционная панель SIP (Structural Insulated Panel), которая не только обеспечивает необходимую тепло- и шумоизоляцию, но и придает дополнительную жесткость и прочность дверному блоку.

Утепление коробки: Терморазрыв (термомост) из натуральной пробки между внутренним и наружным профилями коробки. Внутри коробки установлен эффективный тепло- и шумоизоляционный материал из вспененного полиэтилена ламинированного металлизированной пленкой с алюминиевым напылением (фольгой) - Broflex.

Крепление: Блок крепится анкерными болтами через коробку (8 отверстий) или с использованием монтажных пластин (6 шт. в комплекте).

Петли: Сombiarialdo 140*20 мм на опорном подшипнике с открыванием на 180° (Италия).

Верхний замок: Сувальдный замок Гардиан 30.01 с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4 ключа 60(112,5) мм, 3-й класс.

Нижний замок: Цилиндровый замок Гардиан 32.11 с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4-й (высший) класс.

Класс замка: 4 класс

Класс шумоизоляции: 1 класс (более 32 дБ)

Цилиндр: Ключ/шток Гардиан Termo GS-87-56/31 S МатНикель, 5 ключей.

Накладка цилиндровая наружная: Pro AEC SB МатЧерный (броненакладка)

Накладка цилиндровая внутренняя: Pro EK SB МатЧерный

Накладка сувальдная наружная: Pro ES Shutter SB МатЧерный (со шторкой)

Накладка сувальдная внутренняя: Pro ES Shutter SB МатЧерный (со шторкой)

Ручка: Pro A-888 SB МатЧерный

Ночная задвижка: ЗДВ-2467

Поворотник для ночной задвижки: Pro TT SB МатЧерный (8*60 мм)

Глазок: Нет

Комплектующие: Заглушки для монтажных отверстий, чашки для противосъемных штырей.

Цвет: Старк шоколад/White Sand