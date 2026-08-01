Отделка внутри:

Декоративная панель с возможностью замены. Толщина 22 мм. В зависимости от модели, покрытия могут быть - Гладкое покрытие на основе полипропилена, имитирующее эмаль/Гладкое покрытие с легкой древесной структурой на основе полипропилена/Гладкое покрытие GlossMatt с легкой древесной структурой с уникальным эффектом глянца и матовости. (Производство - Южная Корея). Зеркало Reflex.