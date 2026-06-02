Описание

Особенности

Цельногнутая конструкция полотна и закрытый цельнокатаный профиль коробки. Стабильно точные геометрические показатели, которые обеспечиваются высокой степенью автоматизации и роботизации производства. Подходит для установки в квартире (внутри подъезда).

Стальной дверной блок с открыванием наружу. Декоративная внешняя накладка и внутренняя панель. Подходит для установки в тёплом тамбуре или подъезде (температура эксплуатации +10...+25 С). Поставляется с правым и левым открыванием. Произведен на уникальных автоматизированных линиях и роботизированных комплексах ведущих зарубежных производителей.