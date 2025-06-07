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  5. Дверь входная BM 5/15 Черный кварц/Белый софт, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная BM 5/15 Черный кварц/Белый софт, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная BM 5/15 Черный кварц/Белый софт, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
5,0
52 940

Дверь входная BM 5/15 Черный кварц/Белый софт, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой

5,0
Этот товар смотрят 16 человек
Дверь входная BM 5/15 Черный кварц/Белый софт, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная BM 5/15 Черный кварц/Белый софт, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная BM 5/15 Черный кварц/Белый софт, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная BM 5/15 Черный кварц/Белый софт, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная BM 5/15 Черный кварц/Белый софт, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 740672
Этот товар смотрят 8 человек

Фотографии покупателей

5,0
3 отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
52 940
Этот товар купили 228 раз
Этот товар купили 228 раз
Дверь входная BM 5/15 Черный кварц/Белый софт, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Направление открывания:
Левое
Левое
Правое
Размер дверного блока (ВхШ), см:
205×86
205×86
205×96
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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    205 x 86 Левое
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Verda
  • Цвет снаружи:
    Черный кварц
  • Цвет внутри:
    Белый софт
  • Отделка снаружи:
    МДФ
  • Отделка внутри:
    МДФ

Характеристики

  • Артикул:
    VRDS-0008
  • Длина, см:
    205
  • Ширина, см:
    86
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Verda
  • Цвет снаружи:
    Черный кварц
  • Цвет внутри:
    Белый софт
  • Модель:
    PP BM 5
  • Открывание:
    Левое
  • Открывание (˚):
    160
  • Исполнение:
    Панель-панель
  • Марка стали:
    Высококачественная конструкционная углеродистая сталь (08пс).
  • Отделка снаружи:
    МДФ 10 мм, Черный кварц панель-ФЛ-1 Рейки вертикальный
  • Отделка внутри:
    МДФ 12мм, белый софт D-15 (зеркало)
  • Окраска:
    RAL 9005 черный матовый, атмосферостойкое порошково-полимерное покрытие
  • Толщина полотна/коробки, мм:
    105/115
  • Толщина стали короба, мм:
    1.2
  • Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
    1.2
  • Ширина наличника:
    65
  • Эксцентрик:
    Круглый, металлический
  • Тип коробки:
    Утепленный, Закрытый
  • Уплотнитель:
    D-образный, 3 контура
  • Усиление:
    9 ребер жесткости, замковый карман
  • Утепление:
    Пенополистирол + минеральная плита
  • Утепление коробки:
    Есть
  • Крепление:
    Двери крепятся анкерными болтами через коробку.
  • Петли:
    3 шт. на подшипниках закрытого типа
  • Верхний замок:
    Гардиан 30.01 (3 класс взломостойкости по ГОСТ 5089-2011) сувальдный
  • Нижний замок:
    Гардиан 32.11 (4 класс взломостойкости по ГОСТ 5089-2011) цилиндровый
  • Класс замка:
    4 класс
  • Класс шумоизоляции:
    2 класс ( 26-31 дБ)
  • Цилиндр:
    К/В
  • Накладка цилиндровая наружная:
    Да
  • Накладка цилиндровая внутренняя:
    Да
  • Накладка сувальдная наружная:
    Да
  • Накладка сувальдная внутренняя:
    Да
  • Ручка:
    Раздельная, стяжная
  • Ночная задвижка:
    Независимая
  • Поворотник для ночной задвижки:
    Есть
  • Глазок:
    Да
  • Вертушка цилиндровая:
    Ключ/вертушка
  • Комплектующие:
    Ручка, накладки, задвижка, два замка
  • Цвет:
    Черный кварц/Белый софт
  • Качество:
    ГОСТ 31173-2016
  • Вес, кг:
    80
  • Стекло:
    Зеркало
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Дополнительно:

  • Образец:
    в 2 магазинах

Описание

Особенности
Элегантная входная дверь с внешней отделкой "Чёрный кварц" — прочное декоративное покрытие с эффектной текстурой. Подходит для установки в квартире (внутри подъезда).

Характеристики

  • Артикул:
    VRDS-0008
  • Длина, см:
    205
  • Ширина, см:
    86
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Verda
  • Цвет снаружи:
    Черный кварц
  • Цвет внутри:
    Белый софт
  • Модель:
    PP BM 5
  • Открывание:
    Левое
  • Открывание (˚):
    160
  • Исполнение:
    Панель-панель
  • Марка стали:
    Высококачественная конструкционная углеродистая сталь (08пс).
  • Отделка снаружи:
    МДФ 10 мм, Черный кварц панель-ФЛ-1 Рейки вертикальный
  • Отделка внутри:
    МДФ 12мм, белый софт D-15 (зеркало)
  • Окраска:
    RAL 9005 черный матовый, атмосферостойкое порошково-полимерное покрытие
  • Толщина полотна/коробки, мм:
    105/115
  • Толщина стали короба, мм:
    1.2
  • Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
    1.2
  • Ширина наличника:
    65
  • Эксцентрик:
    Круглый, металлический
  • Тип коробки:
    Утепленный, Закрытый
  • Уплотнитель:
    D-образный, 3 контура
  • Усиление:
    9 ребер жесткости, замковый карман
  • Утепление:
    Пенополистирол + минеральная плита
  • Утепление коробки:
    Есть
  • Крепление:
    Двери крепятся анкерными болтами через коробку.
  • Петли:
    3 шт. на подшипниках закрытого типа
  • Верхний замок:
    Гардиан 30.01 (3 класс взломостойкости по ГОСТ 5089-2011) сувальдный
  • Нижний замок:
    Гардиан 32.11 (4 класс взломостойкости по ГОСТ 5089-2011) цилиндровый
  • Класс замка:
    4 класс
  • Класс шумоизоляции:
    2 класс ( 26-31 дБ)
  • Цилиндр:
    К/В
  • Накладка цилиндровая наружная:
    Да
  • Накладка цилиндровая внутренняя:
    Да
  • Накладка сувальдная наружная:
    Да
  • Накладка сувальдная внутренняя:
    Да
  • Ручка:
    Раздельная, стяжная
  • Ночная задвижка:
    Независимая
  • Поворотник для ночной задвижки:
    Есть
  • Глазок:
    Да
  • Вертушка цилиндровая:
    Ключ/вертушка
  • Комплектующие:
    Ручка, накладки, задвижка, два замка
  • Цвет:
    Черный кварц/Белый софт
  • Качество:
    ГОСТ 31173-2016
  • Вес, кг:
    80
  • Стекло:
    Зеркало

Отзывы и вопросы о товаре

6
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
5.0 / 5На основе 3 оценок
По умолчанию
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  • Сначала с низкой оценкой
П
П Покупатель
07 июня 2025
5
Вам помог этот отзыв?
П
П Покупатель
18 февраля 2025
5
Вам помог этот отзыв?
П
П Покупатель
18 февраля 2025
5
Вам помог этот отзыв?
5.0 / 5 (На основе 6 оценок)
5 звезд
6
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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