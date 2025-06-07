52 940₽
Этот товар купили 228 раз
Этот товар купили 228 раз
Дверь входная BM 5/15 Черный кварц/Белый софт, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Размер дверного блока (ВхШ), см:
Доставка вовремя
от 690 ₽
-
Размер (ВхШ), см:
205 x 86 Левое
-
Страна:
Россия
-
Бренд:
Verda
-
Цвет снаружи:
Черный кварц
-
Цвет внутри:
Белый софт
-
Отделка снаружи:
МДФ
-
Отделка внутри:
МДФ
-
Артикул:
VRDS-0008
-
Длина, см:
205
-
Ширина, см:
86
-
Страна:
Россия
-
Бренд:
Verda
-
Цвет снаружи:
Черный кварц
-
Цвет внутри:
Белый софт
-
Модель:
PP BM 5
-
Открывание:
Левое
-
Открывание (˚):
160
-
Исполнение:
Панель-панель
-
Марка стали:
Высококачественная конструкционная углеродистая сталь (08пс).
-
Отделка снаружи:
МДФ 10 мм, Черный кварц панель-ФЛ-1 Рейки вертикальный
-
Отделка внутри:
МДФ 12мм, белый софт D-15 (зеркало)
-
Окраска:
RAL 9005 черный матовый, атмосферостойкое порошково-полимерное покрытие
-
Толщина полотна/коробки, мм:
105/115
-
Толщина стали короба, мм:
1.2
-
Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
1.2
-
Ширина наличника:
65
-
Эксцентрик:
Круглый, металлический
-
Тип коробки:
Утепленный, Закрытый
-
Уплотнитель:
D-образный, 3 контура
-
Усиление:
9 ребер жесткости, замковый карман
-
Утепление:
Пенополистирол + минеральная плита
-
Утепление коробки:
Есть
-
Крепление:
Двери крепятся анкерными болтами через коробку.
-
Петли:
3 шт. на подшипниках закрытого типа
-
Верхний замок:
Гардиан 30.01 (3 класс взломостойкости по ГОСТ 5089-2011) сувальдный
-
Нижний замок:
Гардиан 32.11 (4 класс взломостойкости по ГОСТ 5089-2011) цилиндровый
-
Класс замка:
4 класс
-
Класс шумоизоляции:
2 класс ( 26-31 дБ)
-
Цилиндр:
К/В
-
Накладка цилиндровая наружная:
Да
-
Накладка цилиндровая внутренняя:
Да
-
Накладка сувальдная наружная:
Да
-
Накладка сувальдная внутренняя:
Да
-
Ручка:
Раздельная, стяжная
-
Ночная задвижка:
Независимая
-
Поворотник для ночной задвижки:
Есть
-
Глазок:
Да
-
Вертушка цилиндровая:
Ключ/вертушка
-
Комплектующие:
Ручка, накладки, задвижка, два замка
-
Цвет:
Черный кварц/Белый софт
-
Качество:
ГОСТ 31173-2016
-
Вес, кг:
80
-
Стекло:
Зеркало
Развернуть
Свернуть
Отзывы и вопросы о товаре6