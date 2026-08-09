Описание

Особенности

Серия металлических входных дверей LUKSE представляет собой идеальное решение для тех, кто ценит сочетание современного дизайна и надежности. Двери имеют стильные МДФ панели, выполненные в ультрасовременном дизайне, что делает их подходящими для различных интерьеров. Оснащены тремя контурами уплотнения, что обеспечивает отличную звуко- и теплоизоляцию, а также защиту от сквозняков. Фурнитура Гардиан гарантирует высокую степень безопасности и долговечность использования. Наполнение дверей базальтовой плитой обеспечивает дополнительную защиту от внешних воздействий и улучшает теплоизоляционные свойства. Предназначены для установки внутри помещений, что делает их отличным выбором для офисов, квартир и других жилых пространств.