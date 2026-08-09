противопожарное стекло 300*400*22 мм (триплекс), с рамкой на винтах - 2 шт
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Описание
Особенности
Высокопрочное полотно типа "сэндвич" из оцинкованной холоднокатанной стали с заполнением из минераловатной плиты высокой плотности. Съемный стальной порог. Предел огнестойтости конструкции изделия: EI-60.Подходит для установки в тамбур подъезда / общественный вход
Характеристики
Артикул:
022-3106
Длина, см:
205
Ширина, см:
145
Страна:
Россия
Бренд:
Bravo
Цвет снаружи:
Светло-серый
Цвет внутри:
Светло-серый
Модель:
ДПО-1,5 Bravo
Открывание:
Левое
Открывание (˚):
180
Исполнение:
Металл-металл
Марка стали:
Оцинкованная холоднокатаная сталь с заполнением из минераловатной плиты высокой плотности
Отделка снаружи:
Металл
Отделка внутри:
Металл
Окраска:
Двери окрашены порошковой полиэфирной краской по RAL: 7035 серый.
Толщина полотна/коробки, мм:
60/86
Толщина стали короба, мм:
1.5
Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
1
Ширина наличника:
56
Эксцентрик:
Нет
Тип коробки:
Закрытый
Уплотнитель:
2 контура
Усиление:
Дополнительную защиту обеспечивают противосъемные штыри (4 шт)
Утепление:
Негорючая минераловатная плита высокой плотности (130кг/м2).
Уплотнитель:
Два контура износостойкого уплотнителя (ТЭП-термоэластопласт)
Крепление:
Двери крепятся анкерными болтами через коробку.
Петли:
4 регулируемых петли с подшипником 150*20 мм
Верхний замок:
Нет
Нижний замок:
Врезной цилиндровый Apecs 2000-ZN, 2 ригеля диаметром 14 мм
Класс замка:
2 класс
Класс шумоизоляции:
3 класс ( 20-25 дБ)
Цилиндр:
Ключ-ключ 80-35/45 CP Хром (5 ключей)
Накладка цилиндровая наружная:
Хром
Накладка цилиндровая внутренняя:
Хром
Накладка сувальдная наружная:
Нет
Накладка сувальдная внутренняя:
Нет
Ручка:
Нажимная подпружиненная стальная ручка с негорючим покрытием «нейлон»
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