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  4. Дверь входная ДПО-1,5 Bravo Светло-серый/Светло-серый, 1 замок
Дверь входная ДПО-1,5 Bravo Светло-серый/Светло-серый, 1 замок
Дверь входная ДПО-1,5 Bravo Светло-серый/Светло-серый, 1 замок
5,0
56 051 60 270

Дверь входная ДПО-1,5 Bravo Светло-серый/Светло-серый, 1 замок 205x145 Левое

5,0
Этот товар смотрят 10 человек
Дверь входная ДПО-1,5 Bravo Светло-серый/Светло-серый, 1 замок
Дверь входная ДПО-1,5 Bravo Светло-серый/Светло-серый, 1 замок
Дверь входная ДПО-1,5 Bravo Светло-серый/Светло-серый, 1 замок
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 46574
Этот товар смотрят 32 человека

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Дверь входная ДПО-1,5 Bravo Светло-серый/Светло-серый, 1 замок 205x145 Левое
Направление открывания:
Левое — в наличии
Левоев наличии
Правое
Размер дверного блока (ВхШ), см:
205×145
205×125
205×145
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от 690 ₽
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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    205 x 145 Левое
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Цвет снаружи:
    Светло-серый
  • Цвет внутри:
    Светло-серый
  • Отделка снаружи:
    Металл
  • Отделка внутри:
    Металл

Характеристики

  • Артикул:
    022-3106
  • Длина, см:
    205
  • Ширина, см:
    145
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Цвет снаружи:
    Светло-серый
  • Цвет внутри:
    Светло-серый
  • Модель:
    ДПО-1,5 Bravo
  • Открывание:
    Левое
  • Открывание (˚):
    180
  • Исполнение:
    Металл-металл
  • Марка стали:
    Оцинкованная холоднокатаная сталь с заполнением из минераловатной плиты высокой плотности
  • Отделка снаружи:
    Металл
  • Отделка внутри:
    Металл
  • Окраска:
    Двери окрашены порошковой полиэфирной краской по RAL: 7035 серый.
  • Толщина полотна/коробки, мм:
    60/86
  • Толщина стали короба, мм:
    1.5
  • Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
    1
  • Ширина наличника:
    56
  • Эксцентрик:
    Нет
  • Тип коробки:
    Закрытый
  • Уплотнитель:
    2 контура
  • Усиление:
    Дополнительную защиту обеспечивают противосъемные штыри (4 шт)
  • Утепление:
    Негорючая минераловатная плита высокой плотности (130кг/м2).
  • Уплотнитель:
    Два контура износостойкого уплотнителя (ТЭП-термоэластопласт)
  • Крепление:
    Двери крепятся анкерными болтами через коробку.
  • Петли:
    4 регулируемых петли с подшипником 150*20 мм
  • Верхний замок:
    Нет
  • Нижний замок:
    Врезной цилиндровый Apecs 2000-ZN, 2 ригеля диаметром 14 мм
  • Класс замка:
    2 класс
  • Класс шумоизоляции:
    3 класс ( 20-25 дБ)
  • Цилиндр:
    Ключ-ключ 80-35/45 CP Хром (5 ключей)
  • Накладка цилиндровая наружная:
    Хром
  • Накладка цилиндровая внутренняя:
    Хром
  • Накладка сувальдная наружная:
    Нет
  • Накладка сувальдная внутренняя:
    Нет
  • Ручка:
    Нажимная подпружиненная стальная ручка с негорючим покрытием «нейлон»
  • Ночная задвижка:
    Нет
  • Поворотник для ночной задвижки:
    Нет
  • Глазок:
    Нет
  • Комплектующие:
    Заглушки анкерных болтов — 6 шт., чашки для противосъемных штырей — 4 шт.
  • Цвет:
    Светло-серый
  • Качество:
    ГОСТ 31173-2016
  • Вес, кг:
    97
  • Стекло:
    противопожарное стекло 300*400*22 мм (триплекс), с рамкой на винтах - 2 шт
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Дополнительно:

  • В наличии:
    1 товар
Яндекс Сплит - оплата частями

Описание

Особенности
Высокопрочное полотно типа "сэндвич" из оцинкованной холоднокатанной стали с заполнением из минераловатной плиты высокой плотности. Съемный стальной порог. Предел огнестойтости конструкции изделия: EI-60.Подходит для установки в тамбур подъезда / общественный вход

Характеристики

  • Артикул:
    022-3106
  • Длина, см:
    205
  • Ширина, см:
    145
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Цвет снаружи:
    Светло-серый
  • Цвет внутри:
    Светло-серый
  • Модель:
    ДПО-1,5 Bravo
  • Открывание:
    Левое
  • Открывание (˚):
    180
  • Исполнение:
    Металл-металл
  • Марка стали:
    Оцинкованная холоднокатаная сталь с заполнением из минераловатной плиты высокой плотности
  • Отделка снаружи:
    Металл
  • Отделка внутри:
    Металл
  • Окраска:
    Двери окрашены порошковой полиэфирной краской по RAL: 7035 серый.
  • Толщина полотна/коробки, мм:
    60/86
  • Толщина стали короба, мм:
    1.5
  • Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
    1
  • Ширина наличника:
    56
  • Эксцентрик:
    Нет
  • Тип коробки:
    Закрытый
  • Уплотнитель:
    2 контура
  • Усиление:
    Дополнительную защиту обеспечивают противосъемные штыри (4 шт)
  • Утепление:
    Негорючая минераловатная плита высокой плотности (130кг/м2).
  • Уплотнитель:
    Два контура износостойкого уплотнителя (ТЭП-термоэластопласт)
  • Крепление:
    Двери крепятся анкерными болтами через коробку.
  • Петли:
    4 регулируемых петли с подшипником 150*20 мм
  • Верхний замок:
    Нет
  • Нижний замок:
    Врезной цилиндровый Apecs 2000-ZN, 2 ригеля диаметром 14 мм
  • Класс замка:
    2 класс
  • Класс шумоизоляции:
    3 класс ( 20-25 дБ)
  • Цилиндр:
    Ключ-ключ 80-35/45 CP Хром (5 ключей)
  • Накладка цилиндровая наружная:
    Хром
  • Накладка цилиндровая внутренняя:
    Хром
  • Накладка сувальдная наружная:
    Нет
  • Накладка сувальдная внутренняя:
    Нет
  • Ручка:
    Нажимная подпружиненная стальная ручка с негорючим покрытием «нейлон»
  • Ночная задвижка:
    Нет
  • Поворотник для ночной задвижки:
    Нет
  • Глазок:
    Нет
  • Комплектующие:
    Заглушки анкерных болтов — 6 шт., чашки для противосъемных штырей — 4 шт.
  • Цвет:
    Светло-серый
  • Качество:
    ГОСТ 31173-2016
  • Вес, кг:
    97
  • Стекло:
    противопожарное стекло 300*400*22 мм (триплекс), с рамкой на винтах - 2 шт

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