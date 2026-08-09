Описание

Особенности

Высокопрочное полотно типа "сэндвич" из оцинкованной холоднокатанной стали с заполнением из минераловатной плиты высокой плотности. Съемный стальной порог. Предел огнестойтости конструкции изделия: EI-60.Подходит для установки в тамбур подъезда / общественный вход