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  5. Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Chalet Provence, глухая, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Chalet Provence, глухая, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Chalet Provence, глухая, без кромки, царговая
4,0
3 339 4 452

Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Chalet Provence, глухая, без кромки, царговая 200x80

4,0
Этот товар смотрят 30 человек
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Chalet Provence, глухая, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Chalet Provence, глухая, без кромки, царговая
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 228823
Этот товар смотрят 20 человек

Фотографии покупателей

4,7
3 отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва

С заботой о клиентах

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Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
3 339 4 452
557 х 6 месяцев в рассрочку
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Chalet Provence, глухая, без кромки, царговая 200x80
Размер полотна (ВхШ), см:
200×70
200×80
Как сделать замеры
Цвет: Chalet Provence
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Chalet Provence, глухая, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Bianco Veralinga, глухая, без кромки, царговая Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон White Wood, глухая, без кромки, царговая Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Grey Wood, глухая, без кромки, царговая

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Материал:
    Экошпон

Характеристики

  • Артикул:
    153-0614
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Стиль:
    Модерн
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Chalet Provence
  • Общий цвет:
    Серый
  • Вес, кг:
    24
  • Кромка:
    Нет
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Без пустот, бескромочная технология производства, крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

  • Артикул:
    153-0614
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Стиль:
    Модерн
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Chalet Provence
  • Общий цвет:
    Серый
  • Вес, кг:
    24
  • Кромка:
    Нет
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Межкомнатные двери Bravo (Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Эскизы дверей серии Bravo..pdf

Отзывы и вопросы о товаре

23
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
4.7 / 5На основе 3 оценок
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П
П Покупатель
24 апреля 2024
5
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П
П Покупатель
26 февраля 2024
5
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П
П Покупатель
19 февраля 2024
5
Вам помог этот отзыв?
4.7 / 5 (На основе 23 оценок)
5 звезд
17
4 звезды
6
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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