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Браво-22 Riviera Ice
0,0
4 732

Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Riviera Ice остекление Black Star

Этот товар смотрят 11 человек
ДП ЭКО Браво-22 Riviera Ice Black Star 200*60
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 228866
Этот товар смотрят 32 человека

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Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 732
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 732 ₽
Коробка 700 ₽ x 3 шт.
Наличник 378 ₽ x 5 шт.
Изменить
8 722
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
789 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-1158 Коробка "Т" ЭКО Riviera Ice МДФ 2070*70*32 (у,п) M
031-1158 ⋅ 700 ₽
 700
2 100
031-1159 Наличник "Т" ЭКО Riviera Ice МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) M
031-1159 ⋅ 378 ₽
 378
1 890
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Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Riviera Ice остекление Black Star
Размер полотна, см:
200x60
200x60в наличии
200x70в наличии
200x80в наличии
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет стекла:
ДП ЭКО Браво-22 Riviera Ice Magic Fog 200*60
ДП ЭКО Браво-22 Riviera Ice Black Star 200*60
Цвет: Riviera Ice
ДП ЭКО Браво-22 Grey Melinga Black Star 200*60 ДП ЭКО Браво-22 Cappuccino Melinga Black Star 200*60 ДП ЭКО Браво-22 Bianco Veralinga Black Star 200*60 ДП ЭКО Браво-22 Snow Melinga Black Star 200*60
+11

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Без пустот, бескромочная технология производства, крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Стекло
Black Star — черный окрашенный лакобель (lacobel).

Характеристики

Межкомнатные двери Bravo (Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Эскизы дверей серии Bravo..pdf

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