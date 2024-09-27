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  5. Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон White Wood, остекленная, black star, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон White Wood, остекленная, black star, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон White Wood, остекленная, black star, без кромки, царговая
3,7
4 259 4 732

Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон White Wood, остекленная, black star, без кромки, царговая 200x80

3,7
Этот товар смотрят 9 человек
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон White Wood, остекленная, black star, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон White Wood, остекленная, black star, без кромки, царговая
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 229712
Этот товар смотрят 25 человек

Фотографии покупателей

4,8
3 отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва

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Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон White Wood, остекленная, black star, без кромки, царговая 200x80
Цвет: White Wood
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон White Wood, остекленная, black star, без кромки, царговая
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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Материал:
    Экошпон

Характеристики

  • Артикул:
    153-0682
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Стиль:
    Модерн
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    White Wood
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Black Star
  • Вес, кг:
    24
  • Кромка:
    Нет
  • Поверхность:
    Гладкая, приятная на ощупь
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Без пустот, бескромочная технология производства, крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем Overlay, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами.. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Южная Корея.
Цвет по RAL
White Wood - традиционный белый, примерно соответствует RAL 9010 (белый, англ. pure white), матовый (≤ 8 GU).
Стекло
Black Star — черный окрашенный лакобель (lacobel).

Характеристики

  • Артикул:
    153-0682
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Стиль:
    Модерн
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    White Wood
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Black Star
  • Вес, кг:
    24
  • Кромка:
    Нет
  • Поверхность:
    Гладкая, приятная на ощупь
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Обрамление межкомнатного проема (портал). Схема монтажа..pdf Межкомнатные двери Bravo (Хард Флекс, Эмалит, Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Межкомнатные двери Bravo (Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Эскизы дверей серии Bravo..pdf

Отзывы и вопросы о товаре

10
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
4.8 / 5На основе 3 оценок
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П
П Покупатель
27 сентября 2024
5
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П
П Покупатель
13 ноября 2023
5
Вам помог этот отзыв?
П
П Покупатель
13 ноября 2023
5
Вам помог этот отзыв?
4.8 / 5 (На основе 10 оценок)
5 звезд
8
4 звезды
2
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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