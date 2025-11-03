Каталог
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Двери Ecoline
  4. Серия Concept
  5. ДП Concept-625 Белоснежно матовый 195*60
Дверь межкомнатная Concept-625 высота 195 ПВХ Белоснежно матовый, глухая, царговая
4,4
1 840 9 200 -80%

Дверь межкомнатная Concept-625 высота 195 ПВХ Белоснежно матовый, глухая, царговая 195x60

4,4
Этот товар смотрят 11 человек
tumb
ДП Concept-625 Белоснежно матовый 195*60
Чёрная пятница
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 500967
Этот товар смотрят 13 человек

Фотографии покупателей

4,4
0 отзывов

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
1 840
9 200
-80%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 1 840 ₽
Наличник 630 ₽ x 3 шт.
Коробка 1 200 ₽ x 3 шт.
Изменить
7 330
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с одной стороны.
Доставим завтра
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
FDT600003 Наличник Т "ПВХ"10х75x2150 мм, Белоснежно матовый
FDT600003 ⋅ 630 ₽
 630
1 890
FDT600007 Коробка Т "ПВХ" (с уплотнителем) 32х75x2070 мм Белоснежно матовый
FDT600007 ⋅ 1 200 ₽
 1 200
3 600
Показать ещё
Дверь межкомнатная Concept-625 высота 195 ПВХ Белоснежно матовый, глухая, царговая 195x60
Размер полотна (ВхШ), см:
195x60
195x60доставка 03.11.2025
Как сделать замеры
Цвет: Белоснежно матовый
ДП Concept-625 Белоснежно матовый 195*60
ДП Concept-625 Медиум грей 195*60

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    195 x 60
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Triadoors
  • Коллекция:
    Concept
  • Материал:
    ПВХ

Характеристики

  • Артикул:
    FD6250320.31
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    195
  • Ширина, см:
    60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Triadoors
  • Коллекция:
    Concept
  • Стиль:
    Современный
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Белоснежно матовый
  • Общий цвет:
    Белый
  • Размер упаковки:
    196* 61 *4,6
  • Тип коробки:
    С уплотнителем
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический, компланарный
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    Гладкая, матовая
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Умеренное использование
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Развернуть Свернуть

Дополнительно:

  • В наличии:
    2 товара

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Отделка
ПВХ

Характеристики

  • Артикул:
    FD6250320.31
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    195
  • Ширина, см:
    60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Triadoors
  • Коллекция:
    Concept
  • Стиль:
    Современный
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Белоснежно матовый
  • Общий цвет:
    Белый
  • Размер упаковки:
    196* 61 *4,6
  • Тип коробки:
    С уплотнителем
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический, компланарный
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    Гладкая, матовая
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Умеренное использование
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.

Отзывы и вопросы о товаре

0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре
4.4 / 5 (На основе 0 оценок)
5 звезд
0
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

Другие предложения из раздела "Серия Concept"

Дверь межкомнатная Concept-703 ПВХ Белоснежно матовый, остекленная, лакобель белый, кромка обычная, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Concept-703 ПВХ Белоснежно матовый, остекленная, лакобель белый, кромка обычная, каркасно-щитовая
 
19 221
Дверь межкомнатная Concept-703 ПВХ Белоснежно матовый, остекленная, лакобель белый, кромка алюминиевая матовый хром, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Concept-703 ПВХ Белоснежно матовый, остекленная, лакобель белый, кромка алюминиевая матовый хром, каркасно-щитовая
 
22 955
Дверь межкомнатная Concept-703 ПВХ Белоснежно матовый, остекленная, лакобель белый, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Concept-703 ПВХ Белоснежно матовый, остекленная, лакобель белый, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
22 955
Дверь межкомнатная Concept-703 ПВХ Магнолия, остекленная, лакобель белый, кромка обычная, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Concept-703 ПВХ Магнолия, остекленная, лакобель белый, кромка обычная, каркасно-щитовая
19 221
Дверь межкомнатная Concept-703 ПВХ Магнолия, остекленная, лакобель белый, кромка алюминиевая матовый хром, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Concept-703 ПВХ Магнолия, остекленная, лакобель белый, кромка алюминиевая матовый хром, каркасно-щитовая
22 955
Дверь межкомнатная Concept-703 ПВХ Магнолия, остекленная, лакобель белый, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Concept-703 ПВХ Магнолия, остекленная, лакобель белый, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
22 955
Дверь межкомнатная Concept-703 ПВХ Лайт грей, остекленная, лакобель белый, кромка обычная, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Concept-703 ПВХ Лайт грей, остекленная, лакобель белый, кромка обычная, каркасно-щитовая
19 221
Дверь межкомнатная Concept-703 ПВХ Лайт грей, остекленная, лакобель белый, кромка алюминиевая матовый хром, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Concept-703 ПВХ Лайт грей, остекленная, лакобель белый, кромка алюминиевая матовый хром, каркасно-щитовая
22 955
Дверь межкомнатная Concept-703 ПВХ Лайт грей, остекленная, лакобель белый, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Concept-703 ПВХ Лайт грей, остекленная, лакобель белый, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
22 955
Дверь межкомнатная Concept-703 ПВХ Шелл грей, остекленная, лакобель белый, кромка обычная, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Concept-703 ПВХ Шелл грей, остекленная, лакобель белый, кромка обычная, каркасно-щитовая
19 221
Дверь межкомнатная Concept-703 ПВХ Шелл грей, остекленная, лакобель белый, кромка алюминиевая матовый хром, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Concept-703 ПВХ Шелл грей, остекленная, лакобель белый, кромка алюминиевая матовый хром, каркасно-щитовая
22 955
Дверь межкомнатная Concept-703 ПВХ Шелл грей, остекленная, лакобель белый, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Concept-703 ПВХ Шелл грей, остекленная, лакобель белый, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
22 955

Межкомнатные двери белого цвета

Дверь межкомнатная Concept-501 ПВХ Белоснежно матовый, глухая, кромка нет, царговая
Дверь межкомнатная Concept-501 ПВХ Белоснежно матовый, глухая, кромка нет, царговая
9 690
Дверь межкомнатная Граффити-23 Эмаль Whitey, глухая, кромка нет, каркасно-щитовая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Граффити-23 Эмаль Whitey, глухая, кромка нет, каркасно-щитовая
 
8 970
Дверь межкомнатная Скинни-14 Винил П-23 (Белый), глухая, кромка обычная, скиновая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Скинни-14 Винил П-23 (Белый), глухая, кромка обычная, скиновая
 
3 578 4 770 ₽ -25%
Дверь межкомнатная Concept-625 ПВХ Белоснежно матовый, глухая, кромка нет, царговая
Дверь межкомнатная Concept-625 ПВХ Белоснежно матовый, глухая, кромка нет, царговая
8 661
Дверь межкомнатная Прима-2 Экошпон Snow Melinga, глухая, кромка нет, филенчатая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Прима-2 Экошпон Snow Melinga, глухая, кромка нет, филенчатая
 
5 970
Дверь межкомнатная Граффити-32 Винил Super White, глухая, кромка обычная, каркасно-щитовая
Чёрная пятница
Дверь межкомнатная Граффити-32 Винил Super White, глухая, кромка обычная, каркасно-щитовая
4 335 8 670 ₽ -50%
Дверь межкомнатная Аркада Люкс Стеклянные Белое сатинато, остекленная, сатинат белый, кромка нет, царговая
Чёрная пятница
Дверь межкомнатная Аркада Люкс Стеклянные Белое сатинато, остекленная, сатинат белый, кромка нет, царговая
 
9 818 19 635 ₽ -50%
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Snow Art, глухая, кромка нет, царговая
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Snow Art, глухая, кромка нет, царговая
 
4 620
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Snow Art, остекленная, black star, кромка нет, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Snow Art, остекленная, black star, кромка нет, царговая
5 070
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Snow Art, остекленная, magic fog, кромка нет, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Snow Art, остекленная, magic fog, кромка нет, царговая
 
4 620
Дверь межкомнатная Лайт Стеклянные Белое сатинато, остекленная, закалённое стекло, кромка нет, царговая
Дверь межкомнатная Лайт Стеклянные Белое сатинато, остекленная, закалённое стекло, кромка нет, царговая
 
10 185
Дверь межкомнатная Диана Стеклянные Белое сатинато, остекленная, сатинат белый, царговая
Дверь межкомнатная Диана Стеклянные Белое сатинато, остекленная, сатинат белый, царговая
 
10 935
Установим с гарантией входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Развернуть Свернуть