Дверь межкомнатная Future-652 ПВХ Дуб Серена светло-серый, остекленная, сатинат белый, кромка нет, царговая
0,0
15 235 ₽
Дверь межкомнатная Future-652 ПВХ Дуб Серена светло-серый, остекленная, сатинат белый, кромка нет, царговая
Поделиться
Этот товар смотрят 13 человек
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 619240
Этот товар смотрят 14 человек
Фотографии покупателей
Хочу скидку
Комплектация:
|Артикул
|
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
|Цена
|
Количество
Кол-во
|
Стоимость
Стоим.
|FDT900003
|
Наличник Т "ПВХ"10х75x2150 мм, Дуб серена светло-серый
FDT900003 ⋅ 520 ₽
|520 ₽
|
|2 600 ₽
|FDT900007
|
Коробка Т "ПВХ" (с уплотнителем) 32х75x2070 мм, Дуб серена светло-серый
FDT900007 ⋅ 1 160 ₽
|1 160 ₽
|
|3 480 ₽
Показать ещё
Дверь межкомнатная Future-652 ПВХ Дуб Серена светло-серый, остекленная, сатинат белый, кромка нет, царговая
Размер полотна (ВхШ), см:
200x70
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
-
Размер (ВхШ), см:200 x 70
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Triadoors
-
Коллекция:Future
-
Материал:ПВХ
Характеристики
-
Артикул:FD6520956
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:70
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Triadoors
-
Коллекция:Future
-
Стиль:Современный
-
Тип двери:Остекленная
-
Система открывания:Раздвижная, Классическая
-
Конструкция двери:Царговая
-
Цвет:Дуб Серена светло-серый
-
Общий цвет:Серый
-
Стекло:Сатинат белый
-
Вес, кг:24
-
Размер упаковки:201* 71 *4,6
-
Тип коробки:с уплотнителем
-
Тип погонажных изделий:Телескопический, компланарный
-
Кромка:Нет
-
Поверхность:гладкая, матовая
-
Возможность покраски:Нет
-
Для влажных помещений:Да
-
Наличие притвора:Нет
-
Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
-
Степень влагостойкости:Высокая
-
Уровень шумоизоляции:Средний ( 26дБ)
-
Фрезеровка под замок:Нет
-
Фрезеровка под петли:Нет
-
Износостойкость:Умеренное использование
-
Пропускает свет:нет
-
Объём, м. куб.:0.05
-
Подходит под двухстворчатый проём:Да
-
Гарантия (лет):1.6
-
Материал:Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Развернуть Свернуть
Дополнительно:
-
Образец:в 1 магазинах
Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Вам могут понадобиться
Описание
Отделка
ПВХ
Характеристики
-
Артикул:FD6520956
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:70
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Triadoors
-
Коллекция:Future
-
Стиль:Современный
-
Тип двери:Остекленная
-
Система открывания:Раздвижная, Классическая
-
Конструкция двери:Царговая
-
Цвет:Дуб Серена светло-серый
-
Общий цвет:Серый
-
Стекло:Сатинат белый
-
Вес, кг:24
-
Размер упаковки:201* 71 *4,6
-
Тип коробки:с уплотнителем
-
Тип погонажных изделий:Телескопический, компланарный
-
Кромка:Нет
-
Поверхность:гладкая, матовая
-
Возможность покраски:Нет
-
Для влажных помещений:Да
-
Наличие притвора:Нет
-
Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
-
Степень влагостойкости:Высокая
-
Уровень шумоизоляции:Средний ( 26дБ)
-
Фрезеровка под замок:Нет
-
Фрезеровка под петли:Нет
-
Износостойкость:Умеренное использование
-
Пропускает свет:нет
-
Объём, м. куб.:0.05
-
Подходит под двухстворчатый проём:Да
-
Гарантия (лет):1.6
-
Материал:Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Отзывы и вопросы о товаре0