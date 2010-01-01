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Дверь межкомнатная Гранд В3 Экошпон Серый матовый Глухая Царговая
0,0
11 801

Дверь межкомнатная Гранд В3 Экошпон Серый матовый Глухая Царговая 190x60

Этот товар смотрят 17 человек
ДП ЭКО Гранд В3 Серый матовый NEW 190*60
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 270513
Этот товар смотрят 24 человека

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
11 801
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 11 801 ₽
Коробка 1 341 ₽ x 3 шт.
Наличник 1 117 ₽ x 5 шт.
Изменить
21 409
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 967 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
ZD003000 Коробка "Т" ЭКО серый матовый МДФ 2050*75*32 у.п
ZD003000 ⋅ 1 341 ₽
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ZD003003 Наличник "Т" ЭКО серый матовый МДФ B1 Классический ( к-т 2,5 шт) 2200*100*16
ZD003003 ⋅ 1 117 ₽
 1 117
5 585
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Дверь межкомнатная Гранд В3 Экошпон Серый матовый Глухая Царговая 190x60
Размер полотна, см:
190x60
190x55
190x60
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Серый матовый
ДП ЭКО Гранд В3 Серый матовый NEW 190*60
ДП ЭКО Гранд В3 Белый матовый 190*60 ДП ЭКО Гранд В3 Матовый кремовый 190*60

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    190 x 60
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Zadoor
  • Коллекция:
    Classic Baguette

Характеристики

  • Артикул:
    ZD000339
  • Высота, см:
    190
  • Ширина, см:
    60
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Zadoor
  • Коллекция:
    Classic Baguette
  • Стиль:
    Неоклассика
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Серый матовый
  • Общий цвет:
    Серый
  • Вес, кг:
    22
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Ламинат
Плинтус

Описание

Отделка
Полипропилен, Экошпон
Материал
МДФ

Характеристики

  • Артикул:
    ZD000339
  • Высота, см:
    190
  • Ширина, см:
    60
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Zadoor
  • Коллекция:
    Classic Baguette
  • Стиль:
    Неоклассика
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Серый матовый
  • Общий цвет:
    Серый
  • Вес, кг:
    22
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)

Отзывы и вопросы о товаре

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