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  5. ДП ЭКО ПО Неаполь В5 Белый матовый Сатинато 200*55 ( с Рамкой)
Неаполь В5 Белый матовый
0,0
6 807 11 345 -40%

Дверь межкомнатная «Неаполь В5» Белый матовый, стекло Сатинато

Этот товар смотрят 20 человек
ДП ЭКО ПО Неаполь В5 Белый матовый Сатинато 200*55 ( с Рамкой)
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 618460
Этот товар смотрят 26 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
6 807
11 345
-40%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 6 807 ₽
Коробка 1 261 ₽ x 3 шт.
Наличник 1 784 ₽ x 2 шт.
Изменить
14 158
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
Доставим завтра
Этот товар купили 156 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
ZD003008 Коробка "Т" ЭКО белый матовый МДФ 2050*70*32 у.п
ZD003008 ⋅ 1 261 ₽
 1 261
3 783
ZD003009 Наличник "Т" белый матовый МДФ Прямоугольный( к-т 2.5 шт) 2130*70*10
ZD003009 ⋅ 1 784 ₽
 1 784
3 568
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Дверь межкомнатная «Неаполь В5» Белый матовый, стекло Сатинато
Размер полотна, см:
200x55
190x55
190x60
200x55в наличии
200x60
200x70
200x80
200x90
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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 55
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Zadoor
  • Коллекция:
    Classic Baguette

Характеристики

  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Белый матовый
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Сатинат белый
  • Тип коробки:
    с уплотнителем
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    Гладкая, матовая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26дБ)
  • Пропускает свет:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
Полипропилен, Экошпон
Материал
МДФ

Характеристики

  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Белый матовый
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Сатинат белый
  • Тип коробки:
    с уплотнителем
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    Гладкая, матовая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26дБ)
  • Пропускает свет:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6

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