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Граффити-5 Slate Art
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Товар раскупили

Дверь межкомнатная из эко шпона «Граффити-5» Slate Art глухая

Этот товар смотрят 27 человек
ДП ЭКО Граффити-5 Slate Art 200*90
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 226301
Этот товар смотрят 18 человек

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Гарантийный срок 18 месяцев
Товар раскупили
Товар раскупили
Дверь межкомнатная из эко шпона «Граффити-5» Slate Art глухая
Размер полотна, см:
200x70в наличии
200x80
Как сделать замеры
Цвет:
ДП В Граффити-5 Super White 200*90 ДП ЭКО Граффити-5 Snow Art 200*90 ДП ЭКО Граффити-5 Look Art 200*90

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Щитовые двери. Торцы защищены износостойкой кромкой из ПВХ. Отделка погонажных изделий осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем Overlay, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами.. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Южная Корея.
Материал
МДФ (англ. medium-density fibreboard, MDF), внутри жесткая и прочная сотовая панель Blocks honeycomb с ячейкой 15 мм.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

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