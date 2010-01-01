Каталог
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
    Входные двери Складные двери Раздвижные двери Арки и порталы Двери для бани и сауны Противопожарные Декоративные панели Декоративные рейки Фурнитура Плитка
    Показать еще
  3. Двери Эмаль
  4. Серия Bagetto
  5. ДП К Багетто 2 Эмаль белая Сатинат 200*70
Дверь межкомнатная Багетто 2 Эмаль Белый, остекленная, декор багет, сатинат белый, каркасно-щитовая
0,0
16 740

Дверь межкомнатная Багетто 2 Эмаль Белый, остекленная, декор багет, сатинат белый, каркасно-щитовая 200x70

Этот товар смотрят 25 человек
tumb 1 - ДП К Багетто 2 Эмаль белая Сатинат 200*70
tumb 2 - ДП К Багетто 2 Эмаль белая Сатинат 200*70
ДП К Багетто 2 Эмаль белая Сатинат 200*70
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 510303
Этот товар смотрят 17 человек

Фотографии покупателей

0,0
0 отзывов

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
16 740
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 16 740 ₽
Коробка 1 500 ₽ x 3 шт.
Наличник 753 ₽ x 5 шт.
Изменить
25 005
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
2 790 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
VRD00001 Коробка "Т" Белая эмаль МДФ 2070*70*32 (у,п)
VRD00001 ⋅ 1 500 ₽
 1 500
4 500
VRD00002 Наличник "Т" Белая эмаль Прямоугольный (Тип-0) МДФ 2140*70*10
VRD00002 ⋅ 753 ₽
 753
3 765
Показать ещё
Дверь межкомнатная Багетто 2 Эмаль Белый, остекленная, декор багет, сатинат белый, каркасно-щитовая 200x70
Размер полотна (ВхШ), см:
200x70
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 70
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    38
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Verda
  • Коллекция:
    Bagetto
  • Материал:
    Эмаль

Характеристики

  • Размер упаковки:
    201*71*39
  • Тип коробки:
    с уплотнителем
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    Однотонное матовое
  • Возможность покраски:
    Да
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Средний
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний (24-26 дЦБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Износостойкие
  • Пропускает свет:
    Да
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Изготовлена из наборно-поперечной рейки МДФ. Облицовка МДФ толщиной 6 мм. Багет из массива березы.
Развернуть Свернуть

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Отделка
Влагостойкое покрытие из полиуретана, акриловый лак на водной основе.

Характеристики

  • Размер упаковки:
    201*71*39
  • Тип коробки:
    с уплотнителем
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    Однотонное матовое
  • Возможность покраски:
    Да
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Средний
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний (24-26 дЦБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Износостойкие
  • Пропускает свет:
    Да
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Изготовлена из наборно-поперечной рейки МДФ. Облицовка МДФ толщиной 6 мм. Багет из массива березы.

Отзывы и вопросы о товаре

0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре

Другие предложения из раздела "Серия Bagetto"

Дверь межкомнатная Багетто 1 Эмаль Белый, остекленная, декор багет, сатинат белый, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Багетто 1 Эмаль Белый, остекленная, декор багет, сатинат белый, каркасно-щитовая
16 740
Дверь межкомнатная Багетто 2 Эмаль Белый, остекленная, декор багет, сатинат белый, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Багетто 2 Эмаль Белый, остекленная, декор багет, сатинат белый, каркасно-щитовая
16 740
Дверь межкомнатная Багетто 2 Эмаль Белый, глухая, декор багет, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Багетто 2 Эмаль Белый, глухая, декор багет, каркасно-щитовая
15 701
Дверь межкомнатная Багетто 1 Эмаль Белый, глухая, декор багет, каркасно-щитовая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Багетто 1 Эмаль Белый, глухая, декор багет, каркасно-щитовая
16 956

Межкомнатные двери белого цвета

Дверь межкомнатная Concept-501 ПВХ Белоснежно матовый, глухая, царговая
Дверь межкомнатная Concept-501 ПВХ Белоснежно матовый, глухая, царговая
9 690
Дверь межкомнатная Граффити-23 Эмаль Whitey, глухая, каркасно-щитовая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Граффити-23 Эмаль Whitey, глухая, каркасно-щитовая
8 970
Дверь межкомнатная Скинни-14 Винил П-23 (Белый), глухая, кромка abs, филенчатая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Скинни-14 Винил П-23 (Белый), глухая, кромка abs, филенчатая
 
4 770
Дверь межкомнатная Concept-625 ПВХ Белоснежно матовый, глухая, царговая
Дверь межкомнатная Concept-625 ПВХ Белоснежно матовый, глухая, царговая
8 661
Дверь межкомнатная Прима-2 Экошпон Snow Melinga, глухая, филенчатая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Прима-2 Экошпон Snow Melinga, глухая, филенчатая
 
5 970
Дверь межкомнатная Граффити-32 Винил Super White, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Граффити-32 Винил Super White, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
5 636 8 670 ₽ -35%
Дверь межкомнатная Аркада Люкс Стеклянные Белое сатинато, остекленная, сатинат белый, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Аркада Люкс Стеклянные Белое сатинато, остекленная, сатинат белый, царговая
 
14 726 19 635 ₽ -25%
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Snow Art, глухая, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Snow Art, глухая, царговая
 
5 070
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Snow Art, остекленная, magic fog, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Snow Art, остекленная, magic fog, царговая
 
5 070
Дверь межкомнатная Лайт Стеклянные Белое сатинато, остекленная, закалённое стекло, царговая
Дверь межкомнатная Лайт Стеклянные Белое сатинато, остекленная, закалённое стекло, царговая
 
10 185
Дверь межкомнатная Диана Стеклянные Белое сатинато, остекленная, сатинат белый, царговая
Дверь межкомнатная Диана Стеклянные Белое сатинато, остекленная, сатинат белый, царговая
 
10 935
Дверь межкомнатная Браво-27 Экошпон Snow Melinga, остекленная, magic fog, царговая
Дверь межкомнатная Браво-27 Экошпон Snow Melinga, остекленная, magic fog, царговая
5 070
Установим с гарантией входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Развернуть Свернуть