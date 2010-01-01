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Дверь межкомнатная Браво-0.П Эмалит Gray Matt Глухая Каркасно-щитовая
0,0
5 432

Дверь межкомнатная Браво-0.П Эмалит Gray Matt Глухая Каркасно-щитовая 200x60

Этот товар смотрят 10 человек
ДП ЭМА Браво-0.П Grey Matt 200*60
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 509145
Этот товар смотрят 7 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
5 432
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 5 432 ₽
Коробка 770 ₽ x 3 шт.
Наличник 434 ₽ x 5 шт.
Изменить
9 912
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
906 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
155-0020 Коробка "Т" ЭМА Grey Matt МДФ 2070*70*32 (у,п)
155-0020 ⋅ 770 ₽
 770
2 310
155-0022 Наличник "Т" ЭМА Grey Matt МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
155-0022 ⋅ 434 ₽
 434
2 170
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Дверь межкомнатная Браво-0.П Эмалит Gray Matt Глухая Каркасно-щитовая 200x60
Размер полотна, см:
200x60
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Gray Matt
ДП ПЭТ Браво-0.П Grey Silk 200*60 ДП ПЭТ Браво-0.П Cream Silk 200*60 ДП ПЭТ Браво-0.П White Silk 200*60 ДП ПЭТ Браво-0.П Stormy Silk 200*60
+1

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo A

Характеристики

  • Артикул:
    066-0216
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo A
  • Стиль:
    Современный
  • Тип двери:
    Глухая
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
Эмалит — материал с гладкой и приятной на ощупь поверхностью. 100% «эмаль-эффект». Южная Корея.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

  • Артикул:
    066-0216
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo A
  • Стиль:
    Современный
  • Тип двери:
    Глухая

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Отзывы и вопросы о товаре

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