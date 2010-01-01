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Дверь межкомнатная Браво-22 Эмалит Grey Matt Остекленная Царговая
0,0
4 872

Дверь межкомнатная Браво-22 Эмалит Grey Matt Остекленная Царговая 200x90

Этот товар смотрят 11 человек
ДП ЭМА Браво-22 Grey Matt Black Star 200*90
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 238057
Этот товар смотрят 17 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 872
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 872 ₽
Коробка 770 ₽ x 3 шт.
Наличник 434 ₽ x 5 шт.
Изменить
9 352
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
812 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
155-0020 Коробка "Т" ЭМА Grey Matt МДФ 2070*70*32 (у,п)
155-0020 ⋅ 770 ₽
 770
2 310
155-0022 Наличник "Т" ЭМА Grey Matt МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
155-0022 ⋅ 434 ₽
 434
2 170
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Дверь межкомнатная Браво-22 Эмалит Grey Matt Остекленная Царговая 200x90
Размер полотна, см:
200x90
200x60в наличии
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет стекла:
ДП ЭМА Браво-22 Grey Matt Magic Fog 200*90
ДП ЭМА Браво-22 Grey Matt Black Star 200*90
Цвет: Grey Matt
ДП ЭМА Браво-22 Grey Matt Black Star 200*90
ДП ЭМА Браво-22 Alaska Black Star 200*90 ДП ЭМА Браво-22 Stormy Matt Black Star 200*90

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 90
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Grey Matt
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Black Star
  • Вес, кг:
    21.5
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Без пустот, бескромочная технология производства, торцы защищены по технологии 2-Edge, крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Эмалит — материал с гладкой и приятной на ощупь поверхностью. 100% «эмаль-эффект». Южная Корея.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и древесных плит.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Стекло
Black Star — черный окрашенный лакобель (lacobel).

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Grey Matt
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Black Star
  • Вес, кг:
    21.5
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)

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Отзывы и вопросы о товаре

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