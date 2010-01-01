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Браво-22 White Matt
0,0
Товар раскупили

Дверь межкомнатная «Браво-22» White Matt остекление Black Star

Этот товар смотрят 34 человека
ДП ЭМА Браво-22 White Matt Black Star 200*60
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 238059
Этот товар смотрят 29 человек

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Гарантийный срок 18 месяцев
Товар раскупили
Товар раскупили
Дверь межкомнатная «Браво-22» White Matt остекление Black Star
Размер полотна, см:
200x70
Как сделать замеры
Цвет:
ДП ЭМА Браво-22 Grey Matt Black Star 200*60 ДП ЭМА Браво-22 Alaska Black Star 200*60 ДП ЭМА Браво-22 Stormy Matt Black Star 200*60

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X

Характеристики

  • Артикул:
    066-0118
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Стиль:
    Современный
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Без пустот, бескромочная технология производства, торцы защищены по технологии 2-Edge, крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Эмалит — материал с гладкой и приятной на ощупь поверхностью. 100% «эмаль-эффект». Южная Корея.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и древесных плит.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Цвет по RAL
White Matt - ультрабелый, примерно соответствует RAL 9003 (cигнальный белый, англ. signal white, нем. signalweiß), матовый (≤ 8 GU).
Стекло
Black Star — черный окрашенный лакобель (lacobel).

Характеристики

  • Артикул:
    066-0118
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Стиль:
    Современный

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Отзывы и вопросы о товаре

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