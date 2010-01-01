Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Эмалит
  4. Серия Bravo
  5. ДП ЭМА Браво-29 White Matt Magic Fog 200*70
Браво-29 White Matt
0,0
4 511 5 012 -10%

Дверь межкомнатная «Браво-29» White Matt остекление Magic Fog

Этот товар смотрят 11 человек
ДП ЭМА Браво-29 White Matt Magic Fog 200*70
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 238080
Этот товар смотрят 14 человек

Фотографии покупателей

0,0
0 отзывов

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 511
5 012
-10%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 511 ₽
Коробка 693 ₽ x 3 шт.
Наличник 391 ₽ x 5 шт.
Изменить
8 545
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
752 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
155-0021 Коробка "Т" ЭМА White Matt МДФ 2070*70*32 (у,п)
155-0021 ⋅ 693 ₽
 693
2 079
155-0023 Наличник "Т" ЭМА White Matt МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
155-0023 ⋅ 391 ₽
 391
1 955
Показать ещё
Дверь межкомнатная «Браво-29» White Matt остекление Magic Fog
Размер полотна, см:
200x70
200x60в наличии
200x70в наличии
200x80в наличии
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет: White Matt
ДП ЭМА Браво-29 Grey Matt Magic Fog 200*70
ДП ЭМА Браво-29 White Matt Magic Fog 200*70
ДП ЭМА Браво-29 Alaska Magic Fog 200*70 ДП ЭМА Браво-29 Stormy Matt Magic Fog 200*70

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 70
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X

Характеристики

  • Артикул:
    066-0139
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    70
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Стиль:
    Современный
Развернуть Свернуть

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Без пустот, бескромочная технология производства, торцы защищены по технологии 2-Edge, крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Эмалит — материал с гладкой и приятной на ощупь поверхностью. 100% «эмаль-эффект». Южная Корея.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и древесных плит.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Цвет по RAL
White Matt - ультрабелый, примерно соответствует RAL 9003 (cигнальный белый, англ. signal white, нем. signalweiß), матовый (≤ 8 GU).
Стекло
Magic Fog — белое сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.

Характеристики

  • Артикул:
    066-0139
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    70
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Стиль:
    Современный

Популярные подборки

Межкомнатные двери цвета Капучино Скрытые двери (Invisible) Складные виниловые двери Цветные межкомнатные двери Межкомнатные двери Эмаль серия Патина Межкомнатные глянцевые двери серии Gloss Двери Браво Классика Межкомнатные двери Рублевское шоссе Межкомнатные двери Светлый дуб Двери для дома

Отзывы и вопросы о товаре

0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре

Другие предложения из раздела "Серия Bravo"

Дверь межкомнатная «Браво-22» Stormy Matt остекление Black Star
Доставим завтра
Браво-22 Stormy Matt
3 898 4 872 ₽ -20%
Дверь межкомнатная «Браво-28» Stormy Matt остекление Magic Fog
Браво-28 Stormy Matt
3 674 4 592 ₽ -20%
Дверь межкомнатная «Браво-29» Stormy Matt остекление Magic Fog
Браво-29 Stormy Matt
4 010 5 012 ₽ -20%
Дверь межкомнатная «Браво-21» Stormy Matt глухая
Браво-21 Stormy Matt
3 562 4 452 ₽ -20%
Дверь межкомнатная «Браво-21» Alaska глухая
Доставим завтра
Браво-21 Alaska
 
3 562 4 452 ₽ -20%
Дверь межкомнатная «Браво-22» Alaska черный окрашенный lacobel
Браво-22 Alaska
 
3 898 4 872 ₽ -20%
Дверь межкомнатная «Браво-22» Alaska остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-22 Alaska
 
3 674 4 592 ₽ -20%
Дверь межкомнатная «Браво-23» Alaska остекление Magic Fog
Хит
Браво-23 Alaska
 
4 010 5 012 ₽ -20%
Дверь межкомнатная «Браво-29» Alaska остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-29 Alaska
 
5 572
Дверь межкомнатная «Браво-28» Alaska остекление Magic Fog
Браво-28 Alaska
 
5 292
Дверь межкомнатная «Браво-22» Grey Matt остекление Magic Fog
Браво-22 Grey Matt
4 592
Дверь межкомнатная «Браво-22» White Matt остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-22 White Matt
 
4 133 4 592 ₽ -10%

Межкомнатные двери белого цвета

Дверь межкомнатная "Concept-501" Белоснежно матовый глухая
Доставим завтра
Concept-501 Белоснежно матовый
9 690
Дверь межкомнатная крашенная «Граффити-23» Whitey (Эмаль) глухая
Доставим завтра
Граффити-23 Whitey
8 372
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-14" Белый глухая
Доставим завтра
Скинни-14 П-23 (Белый)
 
4 452
Дверь Bravo ЭКО Прима-2 Snow Melinga 200*80
Доставим завтра
Прима-2 Snow Melinga
5 572
Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-32" Super White глухая
Доставим завтра
Граффити-32 Super White
6 412
Дверь стеклянная межкомнатная "Аркада Люкс" Белое Сатинато
Доставим завтра
Аркада Люкс Белое сатинато
13 745 18 326 ₽ -25%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» Snow Art глухая
Доставим завтра
Браво-21 Snow Art
 
4 452
Дверь Bravo ЭКО Браво-22 Snow Art Magic Fog 200*80
Доставим завтра
Браво-22 Snow Art
 
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Snow Art остекление Black Star
Доставим завтра
Браво-22 Snow Art
 
4 259 4 732 ₽ -10%
Дверь стеклянная межкомнатная "Лайт" Белое Сатинато
Лайт Белое сатинато
 
9 506
Дверь межкомнатная стеклянная "Диана" Сатинато белое
Диана Белое сатинато
 
10 206
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-27» Snow Melinga остекление Magic Fog
Браво-27 Snow Melinga
4 732
Установим с гарантией входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.
Развернуть Свернуть