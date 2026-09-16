Дверь межкомнатная Браво-22 Хард Флекс Ash Wood, остекленная, magic fog, без кромки, царговая 200x90

Описание

Отделка

Hard Flex AR — декоративный материал с защитным лаком электронно-лучевого отверждения, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям (Германия). Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.

Комплектующие

Дверная коробка с уплотнителем.

Стекло

Magic Fog — белое сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.

Бескромочная технология производства. Без использования ДСП. Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).