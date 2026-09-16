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Дверь межкомнатная Браво-22 Хард Флекс Ash Wood, остекленная, magic fog, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Браво-22 Хард Флекс Ash Wood, остекленная, magic fog, без кромки, царговая
4,5
2 048 3 150

Дверь межкомнатная Браво-22 Хард Флекс Ash Wood, остекленная, magic fog, без кромки, царговая 200x90

4,5
Этот товар смотрят 33 человека
Дверь межкомнатная Браво-22 Хард Флекс Ash Wood, остекленная, magic fog, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Браво-22 Хард Флекс Ash Wood, остекленная, magic fog, без кромки, царговая
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 96031
Этот товар смотрят 29 человек

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Фото из отзыва
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С заботой о клиентах

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Быстрая установка
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Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
2 048 3 150
Дверь межкомнатная Браво-22 Хард Флекс Ash Wood, остекленная, magic fog, без кромки, царговая 200x90
Размер полотна (ВхШ), см:
200×70
200×90
Как сделать замеры
Цвет: Ash Wood
Дверь межкомнатная Браво-22 Хард Флекс Ash Wood, остекленная, magic fog, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Браво-22 Хард Флекс Gris Beton, остекленная, magic fog, без кромки, царговая

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 90
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Браво
  • Материал:
    Хард Флекс

Характеристики

  • Артикул:
    092-0315
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    90
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Браво
  • Стиль:
    Модерн
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Ash Wood
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    21.5
  • Кромка:
    Нет
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Бескромочная технология производства. Без использования ДСП. Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Hard Flex AR — декоративный материал с защитным лаком электронно-лучевого отверждения, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям (Германия). Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Комплектующие
Дверная коробка с уплотнителем.
Стекло
Magic Fog — белое сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.

Характеристики

  • Артикул:
    092-0315
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    90
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Браво
  • Стиль:
    Модерн
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Ash Wood
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    21.5
  • Кромка:
    Нет
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.

Отзывы и вопросы о товаре

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