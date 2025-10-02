Дверь межкомнатная Классико-13.1 ПЭТ, Shellac Grey, остекленная, царговая

Профиль дверей на основе высококачественного соснового бруса и MDF. Отделка: FlexEmal - инновационное, гладкое покрытие на основе PET (Южная Корея), превосходящее эмаль. Экологично, устойчиво к повреждениям, не выцветает со временем.
Отделка
FlexEmal - инновационное, гладкое покрытие на основе PET (Южная Корея), превосходящее эмаль. Экологично, устойчиво к повреждениям, не выцветает со временем
Стекло
Сатинированное стекло с гравировкой. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой при производстве не используется.
Особенности
Бескромочная технология производства с использованием PUR-клея необратимой полимеризации, стоевой профиль без пустот
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