Дверь межкомнатная Классико-13.1 ПЭТ, Shellac Grey, остекленная, царговая

Описание

Отделка

FlexEmal - инновационное, гладкое покрытие на основе PET (Южная Корея), превосходящее эмаль. Экологично, устойчиво к повреждениям, не выцветает со временем

Стекло

Сатинированное стекло с гравировкой. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой при производстве не используется.

Особенности

Бескромочная технология производства с использованием PUR-клея необратимой полимеризации, стоевой профиль без пустот

Профиль дверей на основе высококачественного соснового бруса и MDF. Отделка: FlexEmal - инновационное, гладкое покрытие на основе PET (Южная Корея), превосходящее эмаль. Экологично, устойчиво к повреждениям, не выцветает со временем.