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  5. ДП В Граффити-12 Grey Pro 200*70
Дверь межкомнатная Граффити-12 Винил Grey Pro, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
0,0
8 670

Дверь межкомнатная Граффити-12 Винил Grey Pro, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая 200x70

Этот товар смотрят 25 человек
tumb 1 - ДП В Граффити-12 Grey Pro 200*70
ДП В Граффити-12 Grey Pro 200*70
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 472058
Этот товар смотрят 25 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
8 670
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 8 670 ₽
Коробка 810 ₽ x 3 шт.
Наличник 495 ₽ x 5 шт.
Изменить
13 575
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 445 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
147-0072 Коробка "Т" В Grey Pro МДФ 2070*70*32 (у,п) М
147-0072 ⋅ 810 ₽
 810
2 430
147-0073 Наличник "Т" В Grey Pro МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) М
147-0073 ⋅ 495 ₽
 495
2 475
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Дверь межкомнатная Граффити-12 Винил Grey Pro, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая 200x70
Размер полотна (ВхШ), см:
200x70
200x60доставка 03.06.2025
200x70доставка 09.06.2025
200x80доставка 03.06.2025
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Grey Pro
ДП ЭКО Граффити-12 Look Art 200*70 ДП ЭКО Граффити-12 White Dreamline 200*70 ДП ЭКО Граффити-12 Snow Art 200*70 ДП ЭКО Граффити-12 Slate Art 200*70
+1

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Щитовые двери изготовлены из МДФ (англ. Medium Density Fibreboard, MDF), внутри жесткая и прочная сотовая панель Blocks honeycomb с ячейкой 15 мм. Торцы защищены износостойкой кромкой из ПВХ.
Отделка
Винил — структурный материал с защитным слоем Overlay и мелкозернистой поверхностью. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации. Южная Корея.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Особенности
Щитовые двери изготовлены из МДФ (англ. Medium Density Fibreboard, MDF), внутри жесткая и прочная сотовая панель Blocks honeycomb с ячейкой 15 мм. Торцы защищены износостойкой кромкой из ПВХ.

Характеристики

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