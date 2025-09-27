За полотно
2 270₽
2 670 ₽
8 125₽
За комплект
Состав комплекта:
|Межкомнатные двери
|
2 270 ₽
|Межкомнатные двери
|
2 270 ₽
|Наличник
|
185 ₽
x 3 шт.
|Перекладина
|
1 320 ₽
x 2 шт.
|Стойка
|
390 ₽
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Комплект состоит из полотна, перекладины и стоек.
379 ₽ х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Комплектация:
|Артикул
|
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
|Цена
|
Количество
Кол-во
|
Стоимость
Стоим.
|092-0935
|
Дверь межкомнатная Гост-0 складная Финиш Флекс Л-14 (Белый), без декора, глухая, без стекла, без кромки, каркасно-щитовая
092-0935 ⋅ 2 270 ₽
|2 270 ₽
|
|2 270 ₽
|090-0436
|
Наличник Л Л-14 (Белый) МДФ Тип-0 2150*70*8
090-0436 ⋅ 185 ₽
|185 ₽
|
|555 ₽
|090-0441
|
Перекладина "Т" Л-14 (Белый) 1000*70*46 (п, с напр. П-2)
090-0441 ⋅ 1 320 ₽
|1 320 ₽
|
|2 640 ₽
|090-0443
|
Стойка "Т" Л-14 (Белый) 2070*70*22 (п)
090-0443 ⋅ 390 ₽
|390 ₽
|
|390 ₽
Дверь межкомнатная Гост-0 складная Финиш Флекс Л-14 (Белый), без декора, глухая, без стекла, без кромки, каркасно-щитовая 200x40
Доставка вовремя
от 690 ₽
-
Размер (ВхШ), см:
200 x 40
-
Тип:
Межкомнатные двери
-
Толщина, мм:
38
-
Страна происхождения:
Россия
-
Бренд:
Bravo
-
Коллекция:
Gost
-
Материал:
Финиш Флекс
-
Артикул:
092-0934
-
Тип:
Межкомнатные двери
-
Высота, см:
200
-
Ширина, см:
40
-
Толщина, мм:
38
-
Страна происхождения:
Россия
-
Бренд:
Bravo
-
Коллекция:
Gost
-
Стиль:
Лофт
-
Тип двери:
Глухая
-
Система открывания:
Складная
-
Конструкция двери:
Каркасно-щитовая
-
Цвет:
Л-14 (Белый)
-
Общий цвет:
Белый
-
Стекло:
Без стекла
-
Декор:
Без декора
-
Вес, кг:
13
-
Тип коробки:
Открытый
-
Кромка:
Нет
-
Поверхность:
Гладкая, приятная на ощупь
-
Возможность покраски:
Нет
-
Для влажных помещений:
Нет
-
Наличие притвора:
Нет
-
Степень влагостойкости:
Средняя
-
Уровень шумоизоляции:
Низкий (20-25 дБ)
-
Фрезеровка под замок:
Нет
-
Фрезеровка под петли:
Нет
-
Износостойкость:
Умеренное использование
-
Подходит под двухстворчатый проём:
Да
-
Гарантия (лет):
1.6
-
Материал:
Брус хвойных пород, МДФ, кромка ПВХ, жесткий сотовый наполнитель.
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Возможные типы открывания:
Яндекс Сплит - оплата частями
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