Каталог
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Складные
  4. Дверь межкомнатная Гост-0 складная Финиш Флекс Л-14 (Белый), без декора, глухая, без стекла, без кромки, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Гост-0 складная Финиш Флекс Л-14 (Белый), без декора, глухая, без стекла, без кромки, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Гост-0 складная Финиш Флекс Л-14 (Белый), без декора, глухая, без стекла, без кромки, каркасно-щитовая
5,0
2 270 2 670

Дверь межкомнатная Гост-0 складная Финиш Флекс Л-14 (Белый), без декора, глухая, без стекла, без кромки, каркасно-щитовая 200x40

5,0
Этот товар смотрят 20 человек
Дверь межкомнатная Гост-0 складная Финиш Флекс Л-14 (Белый), без декора, глухая, без стекла, без кромки, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Гост-0 складная Финиш Флекс Л-14 (Белый), без декора, глухая, без стекла, без кромки, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Гост-0 складная Финиш Флекс Л-14 (Белый), без декора, глухая, без стекла, без кромки, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Гост-0 складная Финиш Флекс Л-14 (Белый), без декора, глухая, без стекла, без кромки, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Гост-0 складная Финиш Флекс Л-14 (Белый), без декора, глухая, без стекла, без кромки, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Гост-0 складная Финиш Флекс Л-14 (Белый), без декора, глухая, без стекла, без кромки, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Гост-0 складная Финиш Флекс Л-14 (Белый), без декора, глухая, без стекла, без кромки, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Гост-0 складная Финиш Флекс Л-14 (Белый), без декора, глухая, без стекла, без кромки, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Гост-0 складная Финиш Флекс Л-14 (Белый), без декора, глухая, без стекла, без кромки, каркасно-щитовая
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 833889
Этот товар смотрят 32 человека

Фотографии покупателей

5,0
2 отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
2 270 2 670
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 2 270 ₽
Межкомнатные двери 2 270 ₽
Наличник 185 ₽ x 3 шт.
Перекладина 1 320 ₽ x 2 шт.
Стойка 390 ₽
Изменить
8 125
Комплект состоит из полотна, перекладины и стоек.
Доставим завтра
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
092-0935 Дверь межкомнатная Гост-0 складная Финиш Флекс Л-14 (Белый), без декора, глухая, без стекла, без кромки, каркасно-щитовая
092-0935 ⋅ 2 270 ₽
 2 270
2 270
090-0436 Наличник Л Л-14 (Белый) МДФ Тип-0 2150*70*8
090-0436 ⋅ 185 ₽
 185
555
090-0441 Перекладина "Т" Л-14 (Белый) 1000*70*46 (п, с напр. П-2)
090-0441 ⋅ 1 320 ₽
 1 320
2 640
090-0443 Стойка "Т" Л-14 (Белый) 2070*70*22 (п)
090-0443 ⋅ 390 ₽
 390
390
Показать ещё
Дверь межкомнатная Гост-0 складная Финиш Флекс Л-14 (Белый), без декора, глухая, без стекла, без кромки, каркасно-щитовая 200x40
Размер полотна (ВхШ), см:
200×35
200×40
Как сделать замеры

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 40
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    38
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Gost
  • Материал:
    Финиш Флекс

Характеристики

  • Артикул:
    092-0934
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    40
  • Толщина, мм:
    38
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Gost
  • Стиль:
    Лофт
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Складная
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Л-14 (Белый)
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Без стекла
  • Декор:
    Без декора
  • Вес, кг:
    13
  • Тип коробки:
    Открытый
  • Кромка:
    Нет
  • Поверхность:
    Гладкая, приятная на ощупь
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Нет
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Степень влагостойкости:
    Средняя
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Умеренное использование
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Брус хвойных пород, МДФ, кромка ПВХ, жесткий сотовый наполнитель.
Развернуть Свернуть

Дополнительно:

  • В наличии:
    20 товаров

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Яндекс Сплит - оплата частями

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Отделка
Finish Flex 2D — декоративный материал с защитным лаком. Германия, Польша
Комплектующие
Стандартные погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа.

Характеристики

  • Артикул:
    092-0934
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    40
  • Толщина, мм:
    38
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Gost
  • Стиль:
    Лофт
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Складная
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Л-14 (Белый)
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Без стекла
  • Декор:
    Без декора
  • Вес, кг:
    13
  • Тип коробки:
    Открытый
  • Кромка:
    Нет
  • Поверхность:
    Гладкая, приятная на ощупь
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Нет
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Степень влагостойкости:
    Средняя
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Умеренное использование
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Брус хвойных пород, МДФ, кромка ПВХ, жесткий сотовый наполнитель.

Отзывы и вопросы о товаре

2
Фото из отзыва
Фото из отзыва
5.0 / 5На основе 2 оценок
По умолчанию
  • По умолчанию
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
П
П Покупатель
27 сентября 2025
5
Вам помог этот отзыв?
П
П Покупатель
27 сентября 2025
5
Вам помог этот отзыв?
5.0 / 5 (На основе 2 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

Другие предложения из раздела "Складные"

Дверь межкомнатная Порта-52 4AB ПЭТ, Shellac White, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта-52 4AB ПЭТ, Shellac White, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
 
10 763 13 454 ₽
Дверь межкомнатная Порта-58 4AB ПЭТ, Shellac Grey, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта-58 4AB ПЭТ, Shellac Grey, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
 
11 025 13 781 ₽
Дверь межкомнатная Порта-58 4AB ПЭТ, Shellac White, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта-58 4AB ПЭТ, Shellac White, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
 
11 025 13 781 ₽
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Bianco melinga, без декора, глухая, без стекла, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Bianco melinga, без декора, глухая, без стекла, без кромки, царговая
 
4 320
Дверь межкомнатная Браво-22 складная Экошпон Bianco melinga, без декора, остекленная, magic fog, без кромки, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-22 складная Экошпон Bianco melinga, без декора, остекленная, magic fog, без кромки, царговая
 
4 320
Дверь межкомнатная Браво-22 складная Экошпон Cream Melinga, без декора, остекленная, magic fog, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Браво-22 складная Экошпон Cream Melinga, без декора, остекленная, magic fog, без кромки, царговая
 
4 320
Дверь межкомнатная Неоклассико-2 PRO складная Экошпон, Ice, глухая, царговая
Дверь межкомнатная Неоклассико-2 PRO складная Экошпон, Ice, глухая, царговая
 
6 064
Дверь межкомнатная Браво-0.П ПЭТ Clay Silk, без декора, глухая, без стекла, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.П ПЭТ Clay Silk, без декора, глухая, без стекла, каркасно-щитовая
 
8 070
Дверь межкомнатная Браво-21 складная Экошпон, Cappuccino Melinga, глухая, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-21 складная Экошпон, Cappuccino Melinga, глухая, царговая
 
4 635
Дверь межкомнатная Браво-22 складная Экошпон, Cappuccino Melinga, остекленная, magic fog, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-22 складная Экошпон, Cappuccino Melinga, остекленная, magic fog, царговая
 
4 635
Дверь межкомнатная Браво-23 складная Экошпон, Cappuccino Melinga, остекленная, magic fog, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-23 складная Экошпон, Cappuccino Melinga, остекленная, magic fog, царговая
 
3 926 5 235 ₽
Дверь межкомнатная Браво-22 складная Экошпон, Wenge Melinga, остекленная, magic fog, царговая
Дверь межкомнатная Браво-22 складная Экошпон, Wenge Melinga, остекленная, magic fog, царговая
 
4 635

Межкомнатные двери белого цвета

Дверь межкомнатная Граффити-23 Эмаль Whitey, без декора, глухая, без стекла, без кромки, каркасно-щитовая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Граффити-23 Эмаль Whitey, без декора, глухая, без стекла, без кромки, каркасно-щитовая
 
10 770
Дверь межкомнатная Скинни-14 Винил П-23 (Белый), глухая, скиновая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Скинни-14 Винил П-23 (Белый), глухая, скиновая
 
3 803 5 070 ₽
Дверь межкомнатная Прима-2 Экошпон Snow Melinga, глухая, декор без декора, кромка нет, филенчатая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Прима-2 Экошпон Snow Melinga, глухая, декор без декора, кромка нет, филенчатая
 
6 570
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон, Snow Art, глухая, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон, Snow Art, глухая, царговая
 
5 085
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Snow Art, остекленная, black star, без кромки, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Snow Art, остекленная, black star, без кромки, царговая
 
5 070
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон, Snow Art, остекленная, magic fog, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон, Snow Art, остекленная, magic fog, царговая
 
5 085
Дверь межкомнатная Браво-27 Экошпон, Snow Melinga, остекленная, magic fog, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-27 Экошпон, Snow Melinga, остекленная, magic fog, царговая
 
4 920
Дверь межкомнатная Браво-30 Экошпон, Snow Melinga, остекленная, magic fog, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-30 Экошпон, Snow Melinga, остекленная, magic fog, царговая
 
4 920
Дверь межкомнатная Браво-30 Экошпон, Snow Melinga, остекленная, mirox grey, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-30 Экошпон, Snow Melinga, остекленная, mirox grey, царговая
 
5 220
Дверь межкомнатная Браво-27 Экошпон, Snow Melinga, остекленная, mirox grey, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-27 Экошпон, Snow Melinga, остекленная, mirox grey, царговая
 
5 220
Дверь межкомнатная Прима-10 Хард Флекс White Mix, глухая, кромка нет, царговая
Дверь межкомнатная Прима-10 Хард Флекс White Mix, глухая, кромка нет, царговая
 
4 368 6 720 ₽
Дверь межкомнатная Скинни-14 Эмаль Whitey, без декора, глухая, без стекла, без кромки, скиновая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Скинни-14 Эмаль Whitey, без декора, глухая, без стекла, без кромки, скиновая
 
8 070
Установим с гарантией входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Указывая свои данные, вы подтверждаете ознакомление c Политикой обработки персональных данных
Развернуть Свернуть
Написать
MAX
Позвонить
Заказать звонок
Режим работы:
пн - вс 9:00 - 21:00
500₽