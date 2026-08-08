Дверь межкомнатная Браво-0.П ПЭТ White Silk, без декора, глухая, без стекла, каркасно-щитовая 230x40

Описание

Отделка

ПЭТ - инновационное покрытие c гладкой и приятной на ощупь поверхностью, устойчиво к повреждениям, не выцветает со временем. «Эмаль-эффект» - как эмаль, только лучше. Один из самых экологичных материалов (институт Fraunhofer IVV, Германия). Компания Bravo первой в России начала использовать 100% ПЭТ (без добавок) для промышленного производства дверей.

Комплектующие

Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания.

Цвет по RAL

White Silk — примерно соответствует RAL 9003, матовый (≈ 5,8 GU).

Особенности

Усиленный каркас двери из МДФ, внутри жесткая и прочная сотовая панель Blocks Honeycomb с ячейкой 15 мм. Не содержит ДСП. Торцы защищены износостойкой кромкой толщиной 1 мм по технологии «невидимого шва». Для производства применяется PUR-клей необратимой полимеризации.

Межкомнатная складная дверь ("дверь-книжка") - идеальное решение, когда необходимо максимально сохранить пространство.