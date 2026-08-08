Дверь межкомнатная Порта Invisible Reverse 4A Грунт (под окраску), правое открывание, Серый, глухая, скрытая, кромка алюминиевая матовый хром, каркасно-щитовая 210x60

Описание

Отделка

Праймер White - грунт-пленка, обеспечивающая идеальную основу для последующего нанесения всех видов красок и лаков

Комплектующие

Врезана магнитная защелка AGB, выполнена фрезеровка под 2 скрытые петли. Дверная коробка укомплектована ответной планкой и 2 скрытыми петлями AGB.

Стекло

Без стекла

Декор

Без декора

Особенности

Двери с алюминиевой кромкой укомплектованы механизмом магнитной защелки для легкого и практически бесшумного закрывания; выполнена фрезеровка под скрытые петли.

Дверь скрытого монтажа с внутреннем открыванием. Щитовая дверь высокой прочности, которую обеспечивает жесткий тамбурат с малым размером ячейки и плита HDF. Используем PUR-клея необратимой полимеризации. По периметру двери установлена алюминиевая кромка в цвете МатХром