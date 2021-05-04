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  6. Ламинат AC5/33 класс 4V Balterio Optimum, толщина 8 мм, 328 Дуб Теннеси Блонд
Ламинат AC5/33 класс 4V Balterio Optimum, толщина 8 мм, 328 Дуб Теннеси Блонд
Ламинат AC5/33 класс 4V Balterio Optimum, толщина 8 мм, 328 Дуб Теннеси Блонд
4,8
2 626

Ламинат AC5/33 класс 4V Balterio Optimum, толщина 8 мм, 328 Дуб Теннеси Блонд

4,8
Этот товар смотрят 7 человек
Ламинат AC5/33 класс 4V Balterio Optimum, толщина 8 мм, 328 Дуб Теннеси Блонд
Ламинат AC5/33 класс 4V Balterio Optimum, толщина 8 мм, 328 Дуб Теннеси Блонд
Ламинат AC5/33 класс 4V Balterio Optimum, толщина 8 мм, 328 Дуб Теннеси Блонд
Ламинат AC5/33 класс 4V Balterio Optimum, толщина 8 мм, 328 Дуб Теннеси Блонд
Ламинат AC5/33 класс 4V Balterio Optimum, толщина 8 мм, 328 Дуб Теннеси Блонд
Ламинат AC5/33 класс 4V Balterio Optimum, толщина 8 мм, 328 Дуб Теннеси Блонд
Ламинат AC5/33 класс 4V Balterio Optimum, толщина 8 мм, 328 Дуб Теннеси Блонд
Ламинат AC5/33 класс 4V Balterio Optimum, толщина 8 мм, 328 Дуб Теннеси Блонд
Ламинат AC5/33 класс 4V Balterio Optimum, толщина 8 мм, 328 Дуб Теннеси Блонд
Код товара: 60076
Этот товар смотрят 15 человек

Фотографии покупателей

4,8
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
1 218
упак
м²
шт
Продается упаковками 1 упак = 2.156 м² = 9 шт
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
Р0046727 Ламинат AC5/33 класс 4V Balterio Optimum, толщина 8 мм, 328 Дуб Теннеси Блонд
Р0046727 ⋅ 2 626 ₽
 2 626
0
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903-0144 ⋅ 315 ₽
 315
315
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 650
650
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Ламинат AC5/33 класс 4V Balterio Optimum, толщина 8 мм, 328 Дуб Теннеси Блонд
Цвет: 328 Дуб Теннеси Блонд
Ламинат AC5/33 класс 4V Balterio Optimum, толщина 8 мм, 328 Дуб Теннеси Блонд
Ламинат AC5/33 класс 4V Balterio Optimum, толщина 8 мм, 325 Дуб Ваниль
Услуги:
Укладка ламината

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ДxШxТ), см:
    126,1 x 19 x 0,8
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Balterio
  • Коллекция:
    Optimum
  • Класс:
    AC5/33
  • Цвет:
    328 Дуб Теннеси Блонд

Характеристики

  • Артикул:
    Р0046727
  • Длина, мм:
    1261
  • Ширина, мм:
    190
  • Толщина, мм:
    8
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Balterio
  • Коллекция:
    Optimum
  • Класс:
    AC5/33
  • Цвет:
    328 Дуб Теннеси Блонд
  • Общий цвет:
    Серый
  • Декор:
    Дерево
  • Фаска:
    4V
  • Площадь:
    2.156
  • Влагозащищенность:
    Защита от брызг
  • Водостойкость:
    6 часов
  • Максимальная температура, °C:
    27
  • Совместим с системой теплый пол:
    Да
  • Поверхность:
    EIR
  • Материал:
    HDF
  • Рисунок:
    Однополосный
  • Количество шт. в упаковке:
    9
  • Вес, кг:
    16
  • Тип замка:
    2G
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Подложки
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Характеристики

  • Артикул:
    Р0046727
  • Длина, мм:
    1261
  • Ширина, мм:
    190
  • Толщина, мм:
    8
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Balterio
  • Коллекция:
    Optimum
  • Класс:
    AC5/33
  • Цвет:
    328 Дуб Теннеси Блонд
  • Общий цвет:
    Серый
  • Декор:
    Дерево
  • Фаска:
    4V
  • Площадь:
    2.156
  • Влагозащищенность:
    Защита от брызг
  • Водостойкость:
    6 часов
  • Максимальная температура, °C:
    27
  • Совместим с системой теплый пол:
    Да
  • Поверхность:
    EIR
  • Материал:
    HDF
  • Рисунок:
    Однополосный
  • Количество шт. в упаковке:
    9
  • Вес, кг:
    16
  • Тип замка:
    2G

Отзывы и вопросы о товаре

10
4.8 / 5На основе 3 оценок
По умолчанию
  • По умолчанию
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
И
И Ирина
04 мая 2021
5
Достоинства
вписались в интерьер на все сто процентов
Недостатки
нет
Комментарий
Замечательный ламинат российского производства. Укладывали впервые, работать очень понравилось, смотрится очень классно.
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В
В Владислав
15 апреля 2021
5
Достоинства
качественно
Недостатки
нет
Комментарий
Покупали самый дешовый ламинат . За такие деньги нормальное качество.укладывается легко я один застелил комнату 14 метров за два часа . Для спальни самое оно и не стоит переплачивать .
Вам помог этот отзыв?
А
А Антонина
07 апреля 2021
5
Комментарий
Мы долго выбирали ламинат для квартиры. Хотели что-то максимально похожее на натуральное дерево и экологичное. Из брендов много кто советовал компанию мебель169. И знакомые, и консультанты в магазинах. Из плюсов называли качество, заботу об экологии, долговечность. По цене, конечно, не из дешевых, но в итоге решили все-таки брать именно его. Для укладки нанимали рабочих, у мужа просто не было времени на это. А так, кажется, несложно справиться с монтажом и самостоятельно. Ламинат красивый, создает иллюзию натурального дерева. Царапать не пробовали, но, говорят, стойкий.
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4.8 / 5 (На основе 10 оценок)
5 звезд
8
4 звезды
2
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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