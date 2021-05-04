Ламинат AC5/33 класс 4V Balterio Optimum, толщина 8 мм, 328 Дуб Теннеси Блонд

Замечательный ламинат российского производства. Укладывали впервые, работать очень понравилось, смотрится очень классно.
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В
ВВладислав
15 апреля 2021
5
Достоинства
качественно
Недостатки
нет
Комментарий
Покупали самый дешовый ламинат . За такие деньги нормальное качество.укладывается легко я один застелил комнату 14 метров за два часа . Для спальни самое оно и не стоит переплачивать .
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А
ААнтонина
07 апреля 2021
5
Комментарий
Мы долго выбирали ламинат для квартиры. Хотели что-то максимально похожее на натуральное дерево и экологичное. Из брендов много кто советовал компанию мебель169. И знакомые, и консультанты в магазинах. Из плюсов называли качество, заботу об экологии, долговечность. По цене, конечно, не из дешевых, но в итоге решили все-таки брать именно его. Для укладки нанимали рабочих, у мужа просто не было времени на это. А так, кажется, несложно справиться с монтажом и самостоятельно. Ламинат красивый, создает иллюзию натурального дерева. Царапать не пробовали, но, говорят, стойкий.
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