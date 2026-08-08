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  5. Ламинат 33 класс 4V Classen Evolution WR, толщина 8 мм, 63127 Дуб Альбиано
Ламинат 33 класс 4V Classen Evolution WR, толщина 8 мм, 63127 Дуб Альбиано
Ламинат 33 класс 4V Classen Evolution WR, толщина 8 мм, 63127 Дуб Альбиано
4,8
6 534

Ламинат 33 класс 4V Classen Evolution WR, толщина 8 мм, 63127 Дуб Альбиано

4,8
Этот товар смотрят 10 человек
Ламинат 33 класс 4V Classen Evolution WR, толщина 8 мм, 63127 Дуб Альбиано
Ламинат 33 класс 4V Classen Evolution WR, толщина 8 мм, 63127 Дуб Альбиано
Ламинат 33 класс 4V Classen Evolution WR, толщина 8 мм, 63127 Дуб Альбиано
Ламинат 33 класс 4V Classen Evolution WR, толщина 8 мм, 63127 Дуб Альбиано
Ламинат 33 класс 4V Classen Evolution WR, толщина 8 мм, 63127 Дуб Альбиано
Ламинат 33 класс 4V Classen Evolution WR, толщина 8 мм, 63127 Дуб Альбиано
Ламинат 33 класс 4V Classen Evolution WR, толщина 8 мм, 63127 Дуб Альбиано
Ламинат 33 класс 4V Classen Evolution WR, толщина 8 мм, 63127 Дуб Альбиано
Ламинат 33 класс 4V Classen Evolution WR, толщина 8 мм, 63127 Дуб Альбиано
Код товара: 961700
Этот товар смотрят 10 человек

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Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
2 595
упак
м²
шт
Продается упаковками 1 упак = 2.518 м² = 7 шт
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
Т0031403 Ламинат 33 класс 4V Classen Evolution WR, толщина 8 мм, 63127 Дуб Альбиано
Т0031403 ⋅ 6 534 ₽
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0
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 650
650
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Ламинат 33 класс 4V Classen Evolution WR, толщина 8 мм, 63127 Дуб Альбиано
Услуги:
Укладка ламината

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ДxШxТ), см:
    128,5 x 28 x 0,8
  • Страна:
    Германия
  • Бренд:
    Classen
  • Коллекция:
    Evolution WR
  • Класс:
    33
  • Цвет:
    63127 Дуб Альбиано

Характеристики

  • Артикул:
    Т0031403
  • Длина, мм:
    1285
  • Ширина, мм:
    280
  • Толщина, мм:
    8
  • Страна:
    Германия
  • Бренд:
    Classen
  • Коллекция:
    Evolution WR
  • Класс:
    33
  • Цвет:
    63127 Дуб Альбиано
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Декор:
    Дерево
  • Фаска:
    4V
  • Площадь:
    2.518
  • Влагозащищенность:
    Да
  • Водостойкость:
    48 часов
  • Максимальная температура, °C:
    27
  • Совместим с системой теплый пол:
    Да
  • Поверхность:
    Матовая
  • Материал:
    HDF
  • Рисунок:
    Под дерево
  • Количество шт. в упаковке:
    7
  • Вес, кг:
    17.8
  • Тип замка:
    Megaloc
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Дополнительно:

  • В наличии:
    115 товаров
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Плинтус
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Подложки
Подложки
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Межкомнатные двери

Описание

Практичный ламинат коллекции Evolution 4V WR - отличный выбор для всех интерьеров, которые вы хотите организовать с интересными и прочными полами. Благодаря высокому классу износостойкости AC5 и классу использования 33 ламинат из этой коллекции не будет поврежден даже в случае интенсивной эксплуатации. Поэтому он подходят для гостиной, прихожей, детской комнаты и коридора. В любом из этих помещений он будут надежно служить.

Водостойкий ламинат коллекции Evolution 4V WR не будет поврежден даже после 48-часового контакта с водой. Таким образом, вам не нужно бояться отслаивания и набухания. Дополнительной защитой служит V-образная фаска, защищающая края панелей от воды. Она придает полу эффект укладки отдельных досок и защищает края от влаги. Синхронная структура с видимой зернистостью и утонченной цветовой гаммой придает естественный вид.

Характеристики

  • Артикул:
    Т0031403
  • Длина, мм:
    1285
  • Ширина, мм:
    280
  • Толщина, мм:
    8
  • Страна:
    Германия
  • Бренд:
    Classen
  • Коллекция:
    Evolution WR
  • Класс:
    33
  • Цвет:
    63127 Дуб Альбиано
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Декор:
    Дерево
  • Фаска:
    4V
  • Площадь:
    2.518
  • Влагозащищенность:
    Да
  • Водостойкость:
    48 часов
  • Максимальная температура, °C:
    27
  • Совместим с системой теплый пол:
    Да
  • Поверхность:
    Матовая
  • Материал:
    HDF
  • Рисунок:
    Под дерево
  • Количество шт. в упаковке:
    7
  • Вес, кг:
    17.8
  • Тип замка:
    Megaloc

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