Ламинат 33 класс 4V Classen Evolution WR, толщина 8 мм, 63127 Дуб Альбиано

Практичный ламинат коллекции Evolution 4V WR - отличный выбор для всех интерьеров, которые вы хотите организовать с интересными и прочными полами. Благодаря высокому классу износостойкости AC5 и классу использования 33 ламинат из этой коллекции не будет поврежден даже в случае интенсивной эксплуатации. Поэтому он подходят для гостиной, прихожей, детской комнаты и коридора. В любом из этих помещений он будут надежно служить.
Водостойкий ламинат коллекции Evolution 4V WR не будет поврежден даже после 48-часового контакта с водой. Таким образом, вам не нужно бояться отслаивания и набухания. Дополнительной защитой служит V-образная фаска, защищающая края панелей от воды. Она придает полу эффект укладки отдельных досок и защищает края от влаги. Синхронная структура с видимой зернистостью и утонченной цветовой гаммой придает естественный вид.
Характеристики
Артикул:
Т0031403
Длина, мм:
1285
Ширина, мм:
280
Толщина, мм:
8
Страна:
Германия
Бренд:
Classen
Коллекция:
Evolution WR
Класс:
33
Цвет:
63127 Дуб Альбиано
Общий цвет:
Коричневый
Декор:
Дерево
Фаска:
4V
Площадь:
2.518
Влагозащищенность:
Да
Водостойкость:
48 часов
Максимальная температура, °C:
27
Совместим с системой теплый пол:
Да
Поверхность:
Матовая
Материал:
HDF
Рисунок:
Под дерево
Количество шт. в упаковке:
7
Вес, кг:
17.8
Тип замка:
Megaloc
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