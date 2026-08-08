Ламинат 33 класс 4V Classen Evolution WR, толщина 8 мм, 63127 Дуб Альбиано

Описание

Практичный ламинат коллекции Evolution 4V WR - отличный выбор для всех интерьеров, которые вы хотите организовать с интересными и прочными полами. Благодаря высокому классу износостойкости AC5 и классу использования 33 ламинат из этой коллекции не будет поврежден даже в случае интенсивной эксплуатации. Поэтому он подходят для гостиной, прихожей, детской комнаты и коридора. В любом из этих помещений он будут надежно служить.



Водостойкий ламинат коллекции Evolution 4V WR не будет поврежден даже после 48-часового контакта с водой. Таким образом, вам не нужно бояться отслаивания и набухания. Дополнительной защитой служит V-образная фаска, защищающая края панелей от воды. Она придает полу эффект укладки отдельных досок и защищает края от влаги. Синхронная структура с видимой зернистостью и утонченной цветовой гаммой придает естественный вид.