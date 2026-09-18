15 000₽
32 520 ₽
Дверь входная Граффити-32/32 Total Black/Super White, 2 замка, с ночной задвижкой 205x86 Левое
Особенность товара:
Присутствуют незначительные вмятины и деформация покрытия на внешней стороне полотна
Доставка вовремя
от 690 ₽
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Размер (ВхШ), см:
205 x 86 Левое
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Страна:
Россия
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Бренд:
Bravo
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Цвет снаружи:
Total Black
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Цвет внутри:
Super White
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Отделка снаружи:
МДФ
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Отделка внутри:
МДФ
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Дефекты на образце:
Присутствуют незначительные вмятины и деформация покрытия на внешней стороне полотна
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Артикул:
033-2260уценка
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Длина, см:
205
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Ширина, см:
86
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Страна:
Россия
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Бренд:
Bravo
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Цвет снаружи:
Total Black
-
Цвет внутри:
Super White
-
Модель:
Граффити
-
Открывание:
Левое
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Открывание (˚):
180
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Исполнение:
Панель-панель
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Марка стали:
Высококачественная конструкционная углеродистая сталь (08пс).
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Отделка снаружи:
Декоративная панель. Толщина 12 мм, Винил.
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Отделка внутри:
Декоративная панель. Толщина 6 мм, Винил.
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Окраска:
Индустриальная полиэфирная порошковая краска.
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Толщина полотна/коробки, мм:
85/95
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Толщина стали короба, мм:
1.2
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Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
1.2
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Ширина наличника:
50
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Эксцентрик:
Дверь укомплектована эксцентриком, правильная регулировка которого обеспечивает легкость открывания двери и беспрепятственную работу замковых механизмов.
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Тип коробки:
Открытый
-
Уплотнитель:
Три контура высококачественного EPDM-уплотнителя (Швеция).
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Усиление:
Семь усиливающих уголков и защитный карман для замков. Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают два противосъемных штыря.
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Утепление:
Внутри полотна установлена панель EPS (Expanded PolyStyrene), которая обеспечивает необходимую тепло- и шумоизоляцию
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Крепление:
Блок укомплектован эксцентриком, правильная регулировка которого обеспечивает легкость открывания и беспрепятственную работу замковых механизмов.
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Петли:
140*20 мм на опорном подшипнике, обеспечивают открывание на 180°, 2 шт
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Верхний замок:
Сувальдный замок Border G 8-6 Э с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4 ключа 97 мм, 4-й (высший) класс
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Нижний замок:
Цилиндровый замок Border G 4-3 Э с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4-й (высший) класс
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Класс замка:
4 класс
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Класс шумоизоляции:
2 класс ( 26-31 дБ)
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Цилиндр:
Ключ/шток Groff AFS-75-45/30 C Хром, 5 ключей (либо аналог)
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Накладка цилиндровая наружная:
Pro AEC SB МатЧерный (броненакладка)
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Накладка цилиндровая внутренняя:
Pro EK SB МатЧерный
-
Накладка сувальдная наружная:
Pro ES Shutter SB МатЧерный (со шторкой)
-
Накладка сувальдная внутренняя:
Pro ES Shutter SB МатЧерный (со шторкой)
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Ручка:
Pro A-888 SB МатЧерный
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Ночная задвижка:
З-60 Никель
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Поворотник для ночной задвижки:
Pro TT SB МатЧерный (8*60 мм)
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Глазок:
50-90 SB МатЧерный со шторкой и углом обзора 180°
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Комплектующие:
Заглушки для монтажных отверстий, чашки для противосъемных штырей.
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Цвет:
Total Black/Super White
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Гарантия:
18
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Качество:
Сертифицирован для РФ по ГОСТ 31173-2016. Наивысшие классы по эксплуатационным характеристикам (1) и прочности (М5). Сертификат POCC RU.SSK1.H00960/21.
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Вес, кг:
77
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