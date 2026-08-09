Декоративная панель толщиной 8 мм с отделкой ЭКСАЙМЕР и декоративной вставкой из анодированного алюминия Satin Black.
Окраска:
Индустриальная полиэфирная порошковая краска.
Толщина полотна/коробки, мм:
122/144
Толщина стали короба, мм:
1.1
Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
1.4
Ширина наличника:
45
Эксцентрик:
Блок укомплектован эксцентриком, правильная регулировка которого обеспечивает легкость открывания и беспрепятственную работу замковых механизмов.
Тип коробки:
Открытый
Уплотнитель:
Три контура высококачественного EPDM-уплотнителя (Швеция).
Усиление:
Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают два противосъемных штыря.
Утепление:
Терморазрыв (термомост) из полиамида по периметру полотна. Внутри полотна установлена панель EPS (Expanded Polystyrene), которая обеспечивает необходимую тепло- и шумоизоляцию.
Утепление коробки:
Терморазрыв (термомост) из полиамида между внутренним и наружным профилями коробки.
Крепление:
Блок крепится анкерными болтами через коробку (6 отверстий).
Петли:
140*20 мм на опорном подшипнике с открыванием на 180° (3 шт).
Верхний замок:
Сувальдный замок (аналог Kale 257L) с 3 ригелями диаметром 16 мм, 5 ключей 74(117) мм.
Нижний замок:
Сувальдный замок (аналог Kale 257L) с 4 ригелями диаметром 16 мм, 5 ключей 74(117) мм.
Класс замка:
4 класс
Класс шумоизоляции:
1 класс (более 32 дБ)
Цилиндр:
Нет
Накладка цилиндровая наружная:
Нет
Накладка цилиндровая внутренняя:
Нет
Накладка сувальдная наружная:
Pro ES Shutter SBlack (со шторкой, 2 шт)
Накладка сувальдная внутренняя:
Pro ES Shutter SBlack (со шторкой, 2 шт)
Ручка:
Pro A-888 SBlack
Ночная задвижка:
L-0260 Chrome
Поворотник для ночной задвижки:
Pro TT SBlack (8*60 мм)
Глазок:
Нет
Комплектующие:
Заглушки для монтажных отверстий, чашки для противосъемных штырей.
Цвет:
Букле черное/White Well
Качество:
Сертифицирован для РФ по ГОСТ 31173-2016. Наивысшие классы по эксплуатационным характеристикам (1) и прочности (М5). Сертификат POCC RU.SSK10.H00113/24.
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Описание
Особенности
Стальной дверной блок энергосберегающей конструкции с двойным терморазрывом (термомостом). Поставляется с правым и левым открыванием наружу. Стабильно точные геометрические показатели, которые обеспечиваются высокой степенью автоматизации и роботизации производства. Подходит для установки в частный дом / коттедж.
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