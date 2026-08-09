Усиление: Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают два противосъемных штыря.

Утепление: Терморазрыв (термомост) из полиамида по периметру полотна. Внутри полотна установлена панель EPS (Expanded Polystyrene), которая обеспечивает необходимую тепло- и шумоизоляцию.

Утепление коробки: Терморазрыв (термомост) из полиамида между внутренним и наружным профилями коробки.

Крепление: Блок крепится анкерными болтами через коробку (6 отверстий).

Петли: 140*20 мм на опорном подшипнике с открыванием на 180° (3 шт).

Верхний замок: Сувальдный замок (аналог Kale 257L) с 3 ригелями диаметром 16 мм, 5 ключей 74(117) мм.

Нижний замок: Сувальдный замок (аналог Kale 257L) с 4 ригелями диаметром 16 мм, 5 ключей 74(117) мм.

Класс замка: 4 класс

Класс шумоизоляции: 1 класс (более 32 дБ)

Цилиндр: Нет

Накладка цилиндровая наружная: Нет

Накладка цилиндровая внутренняя: Нет

Накладка сувальдная наружная: Pro ES Shutter SBlack (со шторкой, 2 шт)

Накладка сувальдная внутренняя: Pro ES Shutter SBlack (со шторкой, 2 шт)

Ручка: Pro A-888 SBlack

Ночная задвижка: L-0260 Chrome

Поворотник для ночной задвижки: Pro TT SBlack (8*60 мм)

Глазок: Нет

Комплектующие: Заглушки для монтажных отверстий, чашки для противосъемных штырей.

Цвет: Букле черное/White Well