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  5. Дверь входная BM 6/10 Черный кварц/Белый софт, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная BM 6/10 Черный кварц/Белый софт, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная BM 6/10 Черный кварц/Белый софт, 2 замка, с ночной задвижкой
4,8
20 000 42 770

Дверь входная BM 6/10 Черный кварц/Белый софт, 2 замка, с ночной задвижкой

4,8
Этот товар смотрят 30 человек
Дверь входная BM 6/10 Черный кварц/Белый софт, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная BM 6/10 Черный кварц/Белый софт, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная BM 6/10 Черный кварц/Белый софт, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная BM 6/10 Черный кварц/Белый софт, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная BM 6/10 Черный кварц/Белый софт, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная BM 6/10 Черный кварц/Белый софт, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная BM 6/10 Черный кварц/Белый софт, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная BM 6/10 Черный кварц/Белый софт, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная BM 6/10 Черный кварц/Белый софт, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная BM 6/10 Черный кварц/Белый софт, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная BM 6/10 Черный кварц/Белый софт, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная BM 6/10 Черный кварц/Белый софт, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная BM 6/10 Черный кварц/Белый софт, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная BM 6/10 Черный кварц/Белый софт, 2 замка, с ночной задвижкой
Уценка
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 1076159
Этот товар смотрят 31 человек

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Гарантийный срок 18 месяцев
20 000 42 770
Дверь входная BM 6/10 Черный кварц/Белый софт, 2 замка, с ночной задвижкой
Особенность товара: Деформация (вмятины) и незначительные потертости на наружной панели, механические повреждения лакокрасочного покрытия на внутренней стороне дверного полотна

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Verda
  • Цвет снаружи:
    Черный кварц
  • Цвет внутри:
    Белый софт
  • Отделка снаружи:
    МДФ
  • Отделка внутри:
    МДФ
  • Дефекты на образце:
    Деформация (вмятины) и незначительные потертости на наружной панели, механические повреждения лакокрасочного покрытия на внутренней стороне дверного полотна

Характеристики

  • Артикул:
    VRDS-00015уценка
  • Длина, см:
    205
  • Ширина, см:
    96
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Verda
  • Цвет снаружи:
    Черный кварц
  • Цвет внутри:
    Белый софт
  • Модель:
    PP BM 6
  • Открывание:
    Правое
  • Открывание (˚):
    160
  • Исполнение:
    Панель-панель
  • Марка стали:
    Легированная холоднокатаная сталь марки 08пс
  • Отделка снаружи:
    МДФ 10 мм, Панель-Рейки горизонт Черный Кварц
  • Отделка внутри:
    МДФ 10мм., панель Н-10 белый софт
  • Окраска:
    RAL 9005 черный матовый, атмосферостойкое порошково-полимерное покрытие
  • Толщина полотна/коробки, мм:
    105/115
  • Толщина стали короба, мм:
    1.2
  • Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
    1.2
  • Ширина наличника:
    55
  • Эксцентрик:
    Круглый, металлический
  • Тип коробки:
    Утепленный
  • Уплотнитель:
    D-образный, 3 контура
  • Усиление:
    9 ребер жесткости, замковый карман
  • Утепление:
    Пенополистирол + минеральная плита
  • Утепление коробки:
    Есть
  • Крепление:
    Двери крепятся анкерными болтами через коробку.
  • Петли:
    3 шт. на подшипниках закрытого типа
  • Верхний замок:
    Гардиан 30.01 (3 класс взломостойкости по ГОСТ 5089-2011) сувальдный
  • Нижний замок:
    Гардиан 32.11 (4 класс взломостойкости по ГОСТ 5089-2011) цилиндровый
  • Класс замка:
    4 класс
  • Класс шумоизоляции:
    2 класс ( 26-31 дБ)
  • Цилиндр:
    К/В
  • Накладка цилиндровая наружная:
    Да
  • Накладка цилиндровая внутренняя:
    Да
  • Накладка сувальдная наружная:
    Да
  • Накладка сувальдная внутренняя:
    Да
  • Ручка:
    Раздельная, стяжная
  • Ночная задвижка:
    Независимая
  • Поворотник для ночной задвижки:
    Есть
  • Глазок:
    Да
  • Вертушка цилиндровая:
    Ключ/вертушка
  • Комплектующие:
    Ручка, накладки, задвижка, два замка
  • Цвет:
    Черный кварц/Белый софт
  • Качество:
    ГОСТ 31173-2016
  • Вес, кг:
    85
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Дополнительно:

  • В наличии:
    1 товар
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Описание

Особенности
Элегантная входная дверь с внешней отделкой "Чёрный кварц" — прочное декоративное покрытие с эффектной текстурой. Подходит для установки в квартире (внутри подъезда).

Характеристики

  • Артикул:
    VRDS-00015уценка
  • Длина, см:
    205
  • Ширина, см:
    96
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Verda
  • Цвет снаружи:
    Черный кварц
  • Цвет внутри:
    Белый софт
  • Модель:
    PP BM 6
  • Открывание:
    Правое
  • Открывание (˚):
    160
  • Исполнение:
    Панель-панель
  • Марка стали:
    Легированная холоднокатаная сталь марки 08пс
  • Отделка снаружи:
    МДФ 10 мм, Панель-Рейки горизонт Черный Кварц
  • Отделка внутри:
    МДФ 10мм., панель Н-10 белый софт
  • Окраска:
    RAL 9005 черный матовый, атмосферостойкое порошково-полимерное покрытие
  • Толщина полотна/коробки, мм:
    105/115
  • Толщина стали короба, мм:
    1.2
  • Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
    1.2
  • Ширина наличника:
    55
  • Эксцентрик:
    Круглый, металлический
  • Тип коробки:
    Утепленный
  • Уплотнитель:
    D-образный, 3 контура
  • Усиление:
    9 ребер жесткости, замковый карман
  • Утепление:
    Пенополистирол + минеральная плита
  • Утепление коробки:
    Есть
  • Крепление:
    Двери крепятся анкерными болтами через коробку.
  • Петли:
    3 шт. на подшипниках закрытого типа
  • Верхний замок:
    Гардиан 30.01 (3 класс взломостойкости по ГОСТ 5089-2011) сувальдный
  • Нижний замок:
    Гардиан 32.11 (4 класс взломостойкости по ГОСТ 5089-2011) цилиндровый
  • Класс замка:
    4 класс
  • Класс шумоизоляции:
    2 класс ( 26-31 дБ)
  • Цилиндр:
    К/В
  • Накладка цилиндровая наружная:
    Да
  • Накладка цилиндровая внутренняя:
    Да
  • Накладка сувальдная наружная:
    Да
  • Накладка сувальдная внутренняя:
    Да
  • Ручка:
    Раздельная, стяжная
  • Ночная задвижка:
    Независимая
  • Поворотник для ночной задвижки:
    Есть
  • Глазок:
    Да
  • Вертушка цилиндровая:
    Ключ/вертушка
  • Комплектующие:
    Ручка, накладки, задвижка, два замка
  • Цвет:
    Черный кварц/Белый софт
  • Качество:
    ГОСТ 31173-2016
  • Вес, кг:
    85

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