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Дверь входная BM 6/10 Черный кварц/Белый софт, 2 замка, с ночной задвижкой

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20 000 ₽ 42 770 ₽ Нашли дешевле? Снизим цену! Оплатить позже Без переплат

всего 3 334 ₽ в месяц

Дверь входная BM 6/10 Черный кварц/Белый софт, 2 замка, с ночной задвижкой

Особенность товара: Деформация (вмятины) и незначительные потертости на наружной панели, механические повреждения лакокрасочного покрытия на внутренней стороне дверного полотна

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Информация о доставке: Доставка вовремя от 690 ₽ Пункты выдачи бесплатно

О товаре Страна: Россия

Бренд: Verda

Цвет снаружи: Черный кварц

Цвет внутри: Белый софт

Отделка снаружи: МДФ

Отделка внутри: МДФ

Дефекты на образце: Деформация (вмятины) и незначительные потертости на наружной панели, механические повреждения лакокрасочного покрытия на внутренней стороне дверного полотна Все характеристики

Характеристики Артикул: VRDS-00015уценка

Длина, см: 205

Ширина, см: 96

Страна: Россия

Бренд: Verda

Цвет снаружи: Черный кварц

Цвет внутри: Белый софт

Модель: PP BM 6

Открывание: Правое

Открывание (˚): 160

Исполнение: Панель-панель

Марка стали: Легированная холоднокатаная сталь марки 08пс

Отделка снаружи: МДФ 10 мм, Панель-Рейки горизонт Черный Кварц

Отделка внутри: МДФ 10мм., панель Н-10 белый софт

Окраска: RAL 9005 черный матовый, атмосферостойкое порошково-полимерное покрытие

Толщина полотна/коробки, мм: 105/115

Толщина стали короба, мм: 1.2

Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм: 1.2

Ширина наличника: 55

Эксцентрик: Круглый, металлический

Тип коробки: Утепленный

Уплотнитель: D-образный, 3 контура

Усиление: 9 ребер жесткости, замковый карман Утепление: Пенополистирол + минеральная плита

Утепление коробки: Есть

Крепление: Двери крепятся анкерными болтами через коробку.

Петли: 3 шт. на подшипниках закрытого типа

Верхний замок: Гардиан 30.01 (3 класс взломостойкости по ГОСТ 5089-2011) сувальдный

Нижний замок: Гардиан 32.11 (4 класс взломостойкости по ГОСТ 5089-2011) цилиндровый

Класс замка: 4 класс

Класс шумоизоляции: 2 класс ( 26-31 дБ)

Цилиндр: К/В

Накладка цилиндровая наружная: Да

Накладка цилиндровая внутренняя: Да

Накладка сувальдная наружная: Да

Накладка сувальдная внутренняя: Да

Ручка: Раздельная, стяжная

Ночная задвижка: Независимая

Поворотник для ночной задвижки: Есть

Глазок: Да

Вертушка цилиндровая: Ключ/вертушка

Комплектующие: Ручка, накладки, задвижка, два замка

Цвет: Черный кварц/Белый софт

Качество: ГОСТ 31173-2016

Вес, кг: 85 Развернуть Свернуть

Дополнительно: В наличии: 1 товар

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