Дверь межкомнатная Браво-0.21.П ПЭТ White Silk, глухая, без стекла, каркасно-щитовая 230x60

Описание

Отделка

ПЭТ - инновационное покрытие c гладкой и приятной на ощупь поверхностью, устойчиво к повреждениям, не выцветает со временем. «Эмаль-эффект» - как эмаль, только лучше. Один из самых экологичных материалов (институт Fraunhofer IVV, Германия). Компания Bravo первой в России начала использовать 100% ПЭТ (без добавок) для промышленного производства дверей.

Комплектующие

Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания.

Цвет по RAL

White Silk — примерно соответствует RAL 9003, матовый (≈ 5,8 GU)

Декор

Black Silk

Особенности

Композитный каркас двери облицован плитами высокой плотности толщиной 6 мм, что вдвое превышает стандартную толщину. Внутри жесткая и прочная панель Honeycomb Block. Торцы защищены износостойкой кромкой толщиной 1 мм по технологии «невидимого шва». Для кромкооблицовки и отделки лицевых поверхностей применяется влагостойкий PUR-клей необратимой полимеризации.