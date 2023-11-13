Дверь межкомнатная Палитра Ламинированные Л-23 (Белый), глухая, кромка обычная, каркасно-щитовая
0,0
2 243 ₽ 2 492 ₽ -10%
Дверь межкомнатная Палитра Ламинированные Л-23 (Белый), глухая, кромка обычная, каркасно-щитовая
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 1504
Дверь межкомнатная Палитра Ламинированные Л-23 (Белый), глухая, кромка обычная, каркасно-щитовая
Размер полотна (ВхШ), см:
200x70
О товаре
-
Размер (ВхШ), см:200 x 70
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Толщина, мм:38
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Direct
-
Материал:Ламинированные, Финиш Флекс
Характеристики
-
Артикул:010-0613
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:70
-
Толщина, мм:38
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Direct
-
Стиль:Неоклассика, Классика
-
Тип двери:Глухая
-
Система открывания:Классическая, Раздвижная
-
Конструкция двери:Каркасно-щитовая
-
Цвет:Л-23 (Белый)
-
Общий цвет:Белый
-
Вес, кг:11
-
Кромка:Обычная
-
Уровень шумоизоляции:Низкий (20-25 дБ)
-
Объём, м. куб.:0.064
-
Материал:брус хвойных пород, ПВХ
Развернуть Свернуть
Дополнительно:
-
Образец:в 1 магазинах
Описание
Отделка
финиш-пленка (Германия, Япония)
