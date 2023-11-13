Каталог
  Главная
  Распродажа
  Распродажа выставочных образцов
  Ликвидация остатков межкомнатных дверей
  Дверь Л Палитра Л-23 (Белый) ПГ 200*70
Дверь межкомнатная Палитра Ламинированные Л-23 (Белый), глухая, кромка обычная, каркасно-щитовая
0,0
2 243 2 492 -10%

Дверь межкомнатная Палитра Ламинированные Л-23 (Белый), глухая, кромка обычная, каркасно-щитовая

tumb
tumb
Дверь Л Палитра Л-23 (Белый) ПГ 200*70
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 1504
Фотографии покупателей

0,0
3 отзыва

За полотно
2 243
2 492
-10%
Дверь межкомнатная Палитра Ламинированные Л-23 (Белый), глухая, кромка обычная, каркасно-щитовая
Размер полотна (ВхШ), см:
200x70
200x70
С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 70
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    38
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Direct
  • Материал:
    Ламинированные, Финиш Флекс

Характеристики

  • Артикул:
    010-0613
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    70
  • Толщина, мм:
    38
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Direct
  • Стиль:
    Неоклассика, Классика
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Л-23 (Белый)
  • Общий цвет:
    Белый
  • Вес, кг:
    11
  • Кромка:
    Обычная
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.064
  • Материал:
    брус хвойных пород, ПВХ
Дополнительно:

  • Образец:
    в 1 магазинах

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Описание

Отделка
финиш-пленка (Германия, Япония)

Отзывы и вопросы о товаре

44
По умолчанию
  • По умолчанию
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
П
П Покупатель
13 ноября 2023
5
Вам помог этот отзыв?
П
П Покупатель
13 ноября 2023
5
Вам помог этот отзыв?
П
П Покупатель
13 ноября 2023
5
Вам помог этот отзыв?

