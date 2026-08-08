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  5. Дверь входная Мило МФ/BChrome Букле черное/Cappuccino Melinga, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Мило МФ/BChrome Букле черное/Cappuccino Melinga, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Мило МФ/BChrome Букле черное/Cappuccino Melinga, 2 замка, с ночной задвижкой
4,8
27 120

Дверь входная Мило МФ/BChrome Букле черное/Cappuccino Melinga, 2 замка, с ночной задвижкой 205x96 Левое

4,8
Этот товар смотрят 7 человек
Дверь входная Мило МФ/BChrome Букле черное/Cappuccino Melinga, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Мило МФ/BChrome Букле черное/Cappuccino Melinga, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Мило МФ/BChrome Букле черное/Cappuccino Melinga, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Мило МФ/BChrome Букле черное/Cappuccino Melinga, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Мило МФ/BChrome Букле черное/Cappuccino Melinga, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Мило МФ/BChrome Букле черное/Cappuccino Melinga, 2 замка, с ночной задвижкой
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 1022290
Этот товар смотрят 9 человек

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27 120
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Дверь входная Мило МФ/BChrome Букле черное/Cappuccino Melinga, 2 замка, с ночной задвижкой 205x96 Левое
Направление открывания:
Левое — в наличии
Левоев наличии
Правое
Размер дверного блока (ВхШ), см:
205×96
205×86
205×96
Как сделать замеры
Цвет: Букле черное/Cappuccino Melinga
Дверь входная Мило МФ/BChrome Букле черное/Cappuccino Melinga, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Мило МФ/BChrome Букле черное/Wenge Melinga, 2 замка, с ночной задвижкой

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    205 x 96 Левое
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Цвет снаружи:
    Букле черное
  • Цвет внутри:
    Cappuccino Melinga
  • Отделка снаружи:
    Металлофиленка
  • Отделка внутри:
    МДФ

Характеристики

  • Артикул:
    033-2600
  • Длина, см:
    205
  • Ширина, см:
    96
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Цвет снаружи:
    Букле черное
  • Цвет внутри:
    Cappuccino Melinga
  • Модель:
    Мило МФ/BChrome
  • Открывание:
    Левое
  • Открывание (˚):
    180
  • Исполнение:
    Металлофиленка-панель
  • Марка стали:
    Высококачественная конструкционная углеродистая сталь (08пс).
  • Отделка снаружи:
    Металлофиленка
  • Отделка внутри:
    Декоративная панель. Толщина 8 мм, Эко Шпон.
  • Окраска:
    Индустриальная полиэфирная порошковая краска голландского концерна AkzoNobel
  • Толщина полотна/коробки, мм:
    70/97
  • Толщина стали короба, мм:
    1.2
  • Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
    1
  • Ширина наличника:
    65
  • Эксцентрик:
    Блок укомплектован эксцентриком, правильная регулировка которого обеспечивает легкость открывания и беспрепятственную работу замковых механизмов.
  • Тип коробки:
    Открытый
  • Уплотнитель:
    Три контура высококачественного EPDM-уплотнителя (Швеция).
  • Усиление:
    Семь усиливающих уголков и защитный карман для замков. Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают два противосъемных штыря.
  • Утепление:
    Внутри полотна установлена панель EPS (Expanded PolyStyrene), которая обеспечивает необходимую тепло- и шумоизоляцию
  • Крепление:
    Блок крепится анкерными болтами через коробку (8 отверстий) или с использованием монтажных пластин (6 шт. в комплекте)
  • Петли:
    Петля "капля" 140*20 мм, с подшипником закрытого типа (2 шт.)
  • Верхний замок:
    Сувальдный замок Галеон №817
  • Нижний замок:
    Цилиндровый замок Галеон №816
  • Класс замка:
    4 класс
  • Класс шумоизоляции:
    3 класс ( 20-25 дБ)
  • Цилиндр:
    Цилиндровый механизм 45/30С со штоком.
  • Накладка цилиндровая наружная:
    Pro AEC BC БрашХром (броненакладка)
  • Накладка цилиндровая внутренняя:
    Pro EK BC БрашХром
  • Накладка сувальдная наружная:
    Pro ES Shutter BC БрашХром (со шторкой)
  • Накладка сувальдная внутренняя:
    Pro ES Shutter BC БрашХром (со шторкой)
  • Ручка:
    Pro A-888 BC БрашХром
  • Ночная задвижка:
    ЗДВ-2467
  • Поворотник для ночной задвижки:
    Pro TT BC БрашХром (8*60 мм)
  • Глазок:
    Pro DV 70-130 BC БрашХром со шторкой и углом обзора 180°
  • Комплектующие:
    Заглушки для монтажных отверстий, чашки для противосъемных штырей.
  • Цвет:
    Букле черное/Cappuccino Melinga
  • Качество:
    Сертифицирован для РФ по ГОСТ 31173-2016. Наивысшие классы по эксплуатационным характеристикам (1) и прочности (М5). Сертификат POCC RU.SSK1.H00960/21.
  • Вес, кг:
    52
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Дополнительно:

  • В наличии:
    2 товара
  • Образец:
    в 1 магазинах
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Описание

Особенности
Стальной дверной блок с открыванием наружу. Поставляется с правым и левым открыванием. Стабильно точные геометрические показатели, которые обеспечиваются высокой степенью автоматизации и роботизации производства. Подходит для установки в квартире (внутри подъезда). Глазок: Pro DV 70-130 BC БрашХром со шторкой и углом обзора 180°

Характеристики

  • Артикул:
    033-2600
  • Длина, см:
    205
  • Ширина, см:
    96
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Цвет снаружи:
    Букле черное
  • Цвет внутри:
    Cappuccino Melinga
  • Модель:
    Мило МФ/BChrome
  • Открывание:
    Левое
  • Открывание (˚):
    180
  • Исполнение:
    Металлофиленка-панель
  • Марка стали:
    Высококачественная конструкционная углеродистая сталь (08пс).
  • Отделка снаружи:
    Металлофиленка
  • Отделка внутри:
    Декоративная панель. Толщина 8 мм, Эко Шпон.
  • Окраска:
    Индустриальная полиэфирная порошковая краска голландского концерна AkzoNobel
  • Толщина полотна/коробки, мм:
    70/97
  • Толщина стали короба, мм:
    1.2
  • Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
    1
  • Ширина наличника:
    65
  • Эксцентрик:
    Блок укомплектован эксцентриком, правильная регулировка которого обеспечивает легкость открывания и беспрепятственную работу замковых механизмов.
  • Тип коробки:
    Открытый
  • Уплотнитель:
    Три контура высококачественного EPDM-уплотнителя (Швеция).
  • Усиление:
    Семь усиливающих уголков и защитный карман для замков. Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают два противосъемных штыря.
  • Утепление:
    Внутри полотна установлена панель EPS (Expanded PolyStyrene), которая обеспечивает необходимую тепло- и шумоизоляцию
  • Крепление:
    Блок крепится анкерными болтами через коробку (8 отверстий) или с использованием монтажных пластин (6 шт. в комплекте)
  • Петли:
    Петля "капля" 140*20 мм, с подшипником закрытого типа (2 шт.)
  • Верхний замок:
    Сувальдный замок Галеон №817
  • Нижний замок:
    Цилиндровый замок Галеон №816
  • Класс замка:
    4 класс
  • Класс шумоизоляции:
    3 класс ( 20-25 дБ)
  • Цилиндр:
    Цилиндровый механизм 45/30С со штоком.
  • Накладка цилиндровая наружная:
    Pro AEC BC БрашХром (броненакладка)
  • Накладка цилиндровая внутренняя:
    Pro EK BC БрашХром
  • Накладка сувальдная наружная:
    Pro ES Shutter BC БрашХром (со шторкой)
  • Накладка сувальдная внутренняя:
    Pro ES Shutter BC БрашХром (со шторкой)
  • Ручка:
    Pro A-888 BC БрашХром
  • Ночная задвижка:
    ЗДВ-2467
  • Поворотник для ночной задвижки:
    Pro TT BC БрашХром (8*60 мм)
  • Глазок:
    Pro DV 70-130 BC БрашХром со шторкой и углом обзора 180°
  • Комплектующие:
    Заглушки для монтажных отверстий, чашки для противосъемных штырей.
  • Цвет:
    Букле черное/Cappuccino Melinga
  • Качество:
    Сертифицирован для РФ по ГОСТ 31173-2016. Наивысшие классы по эксплуатационным характеристикам (1) и прочности (М5). Сертификат POCC RU.SSK1.H00960/21.
  • Вес, кг:
    52

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