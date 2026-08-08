Описание

Особенности

Стальной дверной блок энергосберегающей конструкции с двойным терморазрывом (термомостом) из натуральной пробки и четырехконтурным уплотнением. Поставляется с правым и левым открыванием наружу. Стабильно точные геометрические показатели, которые обеспечиваются высокой степенью автоматизации и роботизации производства. Перед дверью должен быть предусмотрен тамбур или козырек шириной от 1800 мм и вылетом от стены не менее 1500 мм. Монтаж блока осуществляется с использованием в местах примыкания наличника к стене паропроницаемой саморасширяющейся уплотнительной ленты (ПСУЛ) шириной от 20 мм и плотностью не менее 30 кг/куб.м. Подходит для установки в частный дом / коттедж.