48 527₽
Дверь входная Термо Стандарт МП 10TD-1 с терморазрывом Шоколад букле/Карамель, 2 замка, с ночной задвижкой
Размер дверного блока (ВхШ), см:
Цвет:
Шоколад букле/Карамель
Доставка вовремя
от 690 ₽
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Размер (ВхШ), см:
205 x 100 Правое
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Страна:
Россия
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Бренд:
Мастино
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Цвет снаружи:
Шоколад букле
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Цвет внутри:
Карамель
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Отделка снаружи:
Металл
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Отделка внутри:
МДФ
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Артикул:
Б02-1857
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Длина, см:
205
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Ширина, см:
100
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Страна:
Россия
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Бренд:
Мастино
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Цвет снаружи:
Шоколад букле
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Цвет внутри:
Карамель
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Модель:
Термо Сплит МП
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Открывание:
Правое
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Открывание (˚):
180
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Исполнение:
Металл-панель
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Марка стали:
Новолипецкий металлургический завод, завод Северсталь; РФ
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Отделка снаружи:
Шоколад букле
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Отделка внутри:
Карамель, 10TD-1
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Окраска:
Шоколад букле
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Толщина полотна/коробки, мм:
100/136
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Толщина стали короба, мм:
1.4
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Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
1.4
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Ширина наличника:
60
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Эксцентрик:
Да
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Тип коробки:
Открытый
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Уплотнитель:
3 контура уплотнителей
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Усиление:
Цельногнутая конструкция полотна и короба, гибы жесткости в коробе и полотне
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Утепление:
Базальтовая плита 110 кг.м.куб/пенополистирол /МДФ 3,2мм
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Утепление коробки:
Мин вата
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Крепление:
Анкерные болты
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Петли:
3 петли
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Верхний замок:
Сувальдный Гардиан 3001
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Нижний замок:
Guardian 3011
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Класс замка:
4 класс
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Класс шумоизоляции:
2 класс ( 26-31 дБ)
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Цилиндр:
Нет
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Накладка цилиндровая наружная:
Декоративные накладки с подпружиненными шторками
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Накладка цилиндровая внутренняя:
Декоративные накладки с подпружиненными шторками
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Накладка сувальдная наружная:
Декоративные накладки с подпружиненными шторками
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Накладка сувальдная внутренняя:
Декоративные накладки с подпружиненными шторками
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Ручка:
Н-0593
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Ночная задвижка:
есть
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Поворотник для ночной задвижки:
металл
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Глазок:
нет
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Вертушка цилиндровая:
нет
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Комплектующие:
Ручка, накладки, задвижка
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Цвет:
Шоколад букле/Карамель
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Качество:
ГОСТ 31173-2016
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Вес, кг:
82.1
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