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  5. Как до нас добраться из Фили
Как до нас добраться из Фили
Красногорск
Фили
Строгино
Одинцово
Солнцево
Крылатское
Сетунь
Заречье
Рублево
Немчиновка
Ромашково
  1. Выезжаем по Большую Филевскую улицу.
  2. Двигаемся до Минской улице и сворачиваем на нее на светофоре налево.
  3. По Минской улице едем до съезда на Кутузовский проспект, съезд в сторону МКАД.
  4. ПО Кутузовскому проспекту едем до поворота на улицу Красных зорь.
  5. Паркуемся у ТЦ «Квадро», заходим через центральный вход.
  6. Магазин 169.ru на втором этаже.
  1. Добираемся до любой станции МЦД линии D1.
  2. Выходим на станции «Кунцевская» (выход №3)
  3. Переходим по светофору через улицу Красных Зорь.
  4. Обходим ТЦ «Квадро» с левой стороны.
  5. Заходим через центральный вход – магазин 169.ru на втором этаже.
  1. Выходим из метро в сторону Молдавской улицы (выход №1).
  2. Из метро поворачиваем налево, переходим дорогу и спускаемся к автобусной остановке.
  3. Садимся на 45, 135, 190, 236, 464, 575, 610, 612 автобус и едем до остановки «Станция МЦД Кунцевская».
  4. Выходим из автобуса и идем направо к железнодорожному мосту.
  5. Поднимаемся по лестнице и переходим мост и поворачиваем направо.
  6. Переходим по светофору через улицу Красных Зорь.
  7. Обходим ТЦ «Квадро» с левой стороны.
  8. Заходим через центральный вход – магазин 169.ru на втором этаже.
  1. Выходим из метро в сторону Рублевского шоссе (выход №2).
  2. Идем вдоль Рублевского шоссе в сторону улицы Кастанаевской (650 м).
  3. Проходим под железнодорожным мостом.
  4. После моста поднимаемся по лестнице и поворачиваем направо.
  5. Переходим по светофору через улицу Красных Зорь.
  6. Обходим ТЦ «Квадро» с левой стороны.
  7. Заходим через центральный вход – магазин 169.ru на втором этаже.