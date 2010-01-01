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  5. Как до нас добраться из Рублево
Как до нас добраться из Рублево
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Солнцево
Крылатское
Сетунь
Заречье
Рублево
Немчиновка
Ромашково
  1. Сворачиваем на Рублевское шоссе в сторону центра и едем до съезда на Аминьевское шоссе.
  2. Сворачиваем направо на съезде на улицу Красных Зорь.
  3. На светофоре поворачиваем направо, на втором светофоре прямо и через 100 метров снова направо.
  4. Объезжаем ТЦ «Квадро», паркуемся и заходим через центральный вход.
  5. Магазин 169.ru на втором этаже.
  1. Садимся на 127 автобус в сторону Москвы и едем до станции метро «Молодежная».
  2. Выходим на станции «Кунцевская»
  3. Выходим из метро в сторону Молдавской улицы (выход №1).
  4. Из метро поворачиваем налево, переходим дорогу и спускаемся к автобусной остановке.
  5. Садимся на 45, 135, 190, 236, 464, 575, 610, 612 автобус и едем до остановки «Станция МЦД Кунцевская».
  6. Выходим из автобуса и идем направо к железнодорожному мосту.
  7. Поднимаемся по лестнице и переходим мост и поворачиваем направо.
  8. Переходим по светофору через улицу Красных Зорь.
  9. Обходим ТЦ «Квадро» с левой стороны.
  10. Заходим через центральный вход – магазин 169.ru на втором этаже.
  1. Выходим из метро в сторону Молдавской улицы (выход №1).
  2. Из метро поворачиваем налево, переходим дорогу и спускаемся к автобусной остановке.
  3. Садимся на 45, 135, 190, 236, 464, 575, 610, 612 автобус и едем до остановки «Станция МЦД Кунцевская».
  4. Выходим из автобуса и идем направо к железнодорожному мосту.
  5. Поднимаемся по лестнице и переходим мост и поворачиваем направо.
  6. Переходим по светофору через улицу Красных Зорь.
  7. Обходим ТЦ «Квадро» с левой стороны.
  8. Заходим через центральный вход – магазин 169.ru на втором этаже.
  1. Выходим из метро в сторону Рублевского шоссе (выход №2).
  2. Идем вдоль Рублевского шоссе в сторону улицы Кастанаевской (650 м).
  3. Проходим под железнодорожным мостом.
  4. После моста поднимаемся по лестнице и поворачиваем направо.
  5. Переходим по светофору через улицу Красных Зорь.
  6. Обходим ТЦ «Квадро» с левой стороны.
  7. Заходим через центральный вход – магазин 169.ru на втором этаже.