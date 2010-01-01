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  5. Как до нас добраться из Немчиновки
Как до нас добраться из Немчиновки
Красногорск
Фили
Строгино
Одинцово
Солнцево
Крылатское
Сетунь
Заречье
Рублево
Немчиновка
Ромашково
  1. Выезжаем на МКАД в сторону Юга.
  2. Едем до съезда на Можайское шоссе.
  3. Сворачиваем на Можайское шоссе в сторону центра и едем до съезда на Аминьевское шоссе.
  4. Сворачиваем направо на Рублевское шоссе, проезжаем под мостом и поворачиваем направо на улицу Красных Зорь.
  5. На светофоре поворачиваем направо и через 100 метров снова направо.
  6. Объезжаем ТЦ «Квадро», паркуемся и заходим через центральный вход.
  7. Магазин 169.ru на втором этаже.
  1. Доезжаем до станции МЦД «Немчиновка».
  2. Выходим на станции «Кунцевская» (выход №3)
  3. Переходим по светофору через улицу Красных Зорь.
  4. Обходим ТЦ «Квадро» с левой стороны.
  5. Заходим через центральный вход – магазин 169.ru на втором этаже.
  1. Выходим из метро в сторону Молдавской улицы (выход №1).
  2. Из метро поворачиваем налево, переходим дорогу и спускаемся к автобусной остановке.
  3. Садимся на 45, 135, 190, 236, 464, 575, 610, 612 автобус и едем до остановки «Станция МЦД Кунцевская».
  4. Выходим из автобуса и идем направо к железнодорожному мосту.
  5. Поднимаемся по лестнице и переходим мост и поворачиваем направо.
  6. Переходим по светофору через улицу Красных Зорь.
  7. Обходим ТЦ «Квадро» с левой стороны.
  8. Заходим через центральный вход – магазин 169.ru на втором этаже.
  1. Выходим из метро в сторону Рублевского шоссе (выход №2).
  2. Идем вдоль Рублевского шоссе в сторону улицы Кастанаевской (650 м).
  3. Проходим под железнодорожным мостом.
  4. После моста поднимаемся по лестнице и поворачиваем направо.
  5. Переходим по светофору через улицу Красных Зорь.
  6. Обходим ТЦ «Квадро» с левой стороны.
  7. Заходим через центральный вход – магазин 169.ru на втором этаже.