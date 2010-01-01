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Браво-0 Look Art
0,0
3 892

Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Look Art глухая

Этот товар смотрят 18 человек
ДП ЭКО Браво-0 Look Art 200*60
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 226253
Этот товар смотрят 14 человек

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Составим лист замеров
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Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
3 892
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 3 892 ₽
Коробка 700 ₽ x 3 шт.
Наличник 378 ₽ x 5 шт.
Изменить
7 882
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
649 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-1099 Коробка "Т" ЭКО Look Art МДФ 2070*70*32 (у,п) M
031-1099 ⋅ 700 ₽
 700
2 100
031-1100 Наличник "Т" ЭКО Look Art МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) M
031-1100 ⋅ 378 ₽
 378
1 890
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Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Look Art глухая
Размер полотна, см:
200x60
200x60в наличии
200x70в наличии
200x80в наличии
Как сделать замеры
Цвет: Look Art
ДП ЭКО Браво-0 Original Oak 200*60 ДП ЭКО Браво-0 Stormy Wood 200*60 ДП ЭКО Браво-0 Cappuccino Melinga 200*60 ДП ЭКО Браво-0 Riviera Ice 200*60
+10

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Без использования ДСП. Износостойкая кромка из ПВХ толщиной 0,4 мм.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Материал
MDF, жесткий сотовый наполнитель.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

Межкомнатные двери Bravo (Хард Флекс, Эмалит, Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Межкомнатные двери Bravo (Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf

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