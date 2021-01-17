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Браво-1.55 Cappuccino Veralinga
0,0
5 152 6 440 -20%

Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-1.55» Cappuccino Veralinga остекление зеркало в цвете "графит"

Этот товар смотрят 8 человек
ДП ЭКО Браво-1.55 Cappuccino Veralinga Mirox Grey 200*70
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 225201
Этот товар смотрят 29 человек

Фотографии покупателей

0,0
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
5 152
6 440
-20%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 5 152 ₽
Коробка 819 ₽ x 3 шт.
Наличник 448 ₽ x 5 шт.
Изменить
9 849
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
Этот товар купили 36 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
А 031-0301 Коробка "Т" ЭКО Cappuccino Veralinga МДФ 2070*70*32 (у,п)
А 031-0301 ⋅ 819 ₽
 819
2 457
031-0304 Наличник "Т" ЭКО Cappuccino Veralinga МДФ Прямоугольный 2150*70*8
031-0304 ⋅ 448 ₽
 448
2 240
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Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-1.55» Cappuccino Veralinga остекление зеркало в цвете "графит"
Размер полотна, см:
200x70
200x70
Как сделать замеры
Цвет: Cappuccino Veralinga
ДП ЭКО Браво-1.55 Snow Melinga Mirox Grey 200*70 ДП ЭКО Браво-1.55 Original Oak Mirox Grey 200*70 ДП ЭКО Браво-1.55 Brown Dreamline Mirox Grey 200*70 ДП ЭКО Браво-1.55 White Dreamline Mirox Grey 200*70
+2

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Без использования ДСП. Износостойкая кромка из ПВХ толщиной 0,4 мм.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея).
Материал
MDF, жесткий сотовый наполнитель.

Характеристики

Обрамление межкомнатного проема (портал). Схема монтажа..pdf Межкомнатные двери Bravo (Хард Флекс, Эмалит, Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf

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Отзывы и вопросы о товаре

5
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
А
17 января 2021
4
Достоинства
Очень довольна и организацией доставки и качеством дверей
Недостатки
нет
Комментарий
Привлек хороший выбор входных дверей и по цене как раз подходят. Дверь прекрасно вписалась в интерьер, а сама процедура заказа, договора, доставки и установки прошла очень легко
Вам помог этот отзыв?
А
28 июня 2020
5
Достоинства
Привезли в срок
Недостатки
нет
Комментарий
Очень приятно, что к просьбе прислушались и доставили уже на следующий день. Брала входную дверь качество меня устроило
Вам помог этот отзыв?
Т
21 мая 2020
5
Достоинства
Прочные
Недостатки
нет
Комментарий
Красивые на вид, стильный дизайн. Прочные. Поставили себе хорошие двери за разумные деньги. Я довольна
Вам помог этот отзыв?

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