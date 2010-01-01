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Concept-632 Белоснежно матовый
0,0
12 080

Дверь межкомнатная Concept-632 Белоснежно матовый

Этот товар смотрят 9 человек
ДП Concept-632 Белоснежно матовый 200*70
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 355392
Этот товар смотрят 29 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
12 080
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 12 080 ₽
Наличник 610 ₽ x 5 шт.
Коробка 1 160 ₽ x 3 шт.
Изменить
18 610
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
2 014 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
FDT600003 Наличник Т "ПВХ"10х75x2150 мм, Белоснежно матовый
FDT600003 ⋅ 610 ₽
 610
3 050
FDT600007 Коробка Т "ПВХ" 32х75x2070 мм Белоснежно матовый
FDT600007 ⋅ 1 160 ₽
 1 160
3 480
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Дверь межкомнатная Concept-632 Белоснежно матовый
Размер полотна, см:
200x70
190x55
190x60
200x60
200x70
200x80
200x90
200x100
230x80
Как сделать замеры
Цвет: Белоснежно матовый
ДП Concept-632 Белоснежно матовый 200*70
ДП Concept-632 Лайт грей 200*70 ДП Concept-632 Магнолия 200*70 ДП Concept-632 Шелл грей 200*70
+1

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 70
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Triadoors
  • Коллекция:
    Concept

Характеристики

  • Тип погонажных изделий:
    теллескопический
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    гладкая, матовая
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( 32дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    нет
  • Износостойкость:
    Умеренное использование
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
ПВХ
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.

Характеристики

  • Тип погонажных изделий:
    теллескопический
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    гладкая, матовая
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( 32дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    нет
  • Износостойкость:
    Умеренное использование
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6

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Отзывы и вопросы о товаре

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