Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Экошпон
  4. Bravo X
  5. ДП ЭКО Браво-22 Grey Melinga Black Star 200*60
Браво-22 Grey Melinga
0,0
3 892

Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Grey Melinga остекление Black Star

Этот товар смотрят 35 человек
ДП ЭКО Браво-22 Grey Melinga Black Star 200*60
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 256466
Этот товар смотрят 12 человек

Фотографии покупателей

0,0
0 отзывов

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
3 892
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 3 892 ₽
Коробка 630 ₽ x 3 шт.
Наличник 350 ₽ x 5 шт.
Изменить
7 532
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
649 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-2315 Коробка "Т" ЭКО Grey Melinga МДФ 2070*70*32 (у,п)
031-2315 ⋅ 630 ₽
 630
1 890
031-2316 Наличник "Т" ЭКО Grey Melinga МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
031-2316 ⋅ 350 ₽
 350
1 750
Показать ещё
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Grey Melinga остекление Black Star
Размер полотна, см:
200x60
200x60
200x70в наличии
200x80
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет стекла:
ДП ЭКО Браво-22 Grey Melinga Black Star 200*60
ДП ЭКО Браво-22 Grey Melinga Magic Fog 200*60 ДП ЭКО Браво-22 Grey Melinga Black Shine 200*60
Цвет: Grey Melinga
ДП ЭКО Браво-22 Grey Melinga Black Star 200*60
ДП ЭКО Браво-22 Cappuccino Melinga Black Star 200*60 ДП ЭКО Браво-22 Bianco Veralinga Black Star 200*60 ДП ЭКО Браво-22 Snow Melinga Black Star 200*60
+11

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X

Характеристики

  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Grey Melinga
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Black Star
  • Вес, кг:
    19.5
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
Развернуть Свернуть

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Рамочные (царговые) двери изготовлены из высококачественного соснового бруса и плитных материалов, без пустот. Бескромочная технология производства. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации. Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами.
Стекло
Black Star — черный окрашенный лакобель (lacobel).

Характеристики

  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Grey Melinga
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Black Star
  • Вес, кг:
    19.5
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
Межкомнатные двери Bravo (Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Эскизы дверей серии Bravo..pdf

Популярные подборки

Двухстворчатые межкомнатные двери купе Межкомнатные двери Эмалит коллекция Twiggy Межкомнатные двери Винил серия Graffiti Межкомнатные двери цвета Brown Dreamline Межкомнатные двери в Люберцах Межкомнатные двери экошпон серии Bravo X Стеклянные двери для ванной и туалета Межкомнатные двери в Пушкине Межкомнатные двери Verda Межкомнатные двери с покрытием шпон Файн Лайн

Отзывы и вопросы о товаре

0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре

Другие предложения из раздела "Bravo X"

Дверь Bravo ЭКО Браво-21 Cappuccino Melinga 200*80
Доставим завтра
Браво-21 Cappuccino Melinga
 
4 032
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-29» Cappuccino Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-29 Cappuccino Melinga
 
4 592
Дверь Bravo ЭКО Браво-23 Cappuccino Melinga Magic Fog 200*80
Доставим завтра
Браво-23 Cappuccino Melinga
 
4 592
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Cappuccino Melinga остекление Black Star
Доставим завтра
Браво-22 Cappuccino Melinga
3 892
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-23» Nordic Oak остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-23 Nordic Oak
 
4 872
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Nordic Oak остекление Black Star
Браво-22 Nordic Oak
4 259 4 732 ₽ -10%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» Nordic Oak глухая
Доставим завтра
Браво-21 Nordic Oak
 
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-29» Nordic Oak остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-29 Nordic Oak
4 872
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Nordic Oak остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-22 Nordic Oak
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Grey Wood остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-22 Grey Wood
 
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» Bianco Veralinga глухая
Доставим завтра
Браво-21 Bianco Veralinga
 
4 032
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-29» Bianco Veralinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-29 Bianco Veralinga
 
4 592

Межкомнатные двери серого цвета

Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-11.1» Grace (Эмаль) остекление Magic Fog
Доставим завтра
Скинни-11.1 Grace
11 732
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-32» Bianco Veralinga глухая
Доставим завтра
Неоклассик-32 Bianco Veralinga
7 112
Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-12» Grace (Эмаль) глухая
Доставим завтра
Скинни-12 Grace
6 832
Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-13» Grace (Эмаль) остекление художественное
Доставим завтра
Скинни-13 Grace
8 932
Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-10» Grace (Эмаль) глухая
Хит
Скинни-10 Grace
 
6 832
Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-14» Grace (Эмаль) глухая
Доставим завтра
Скинни-14 Grace
6 832
Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-15.1» Grace (Эмаль) остекление художественное
Скинни-15.1 Grace
8 932
Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-32" Grey Pro глухая
Доставим завтра
Граффити-32 Grey Pro
6 412
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-3» Bianco Veralinga стекло White Сrystal
Прима-3 Bianco Veralinga
 
6 272
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-3» Cappuccino Veralinga стекло White Сrystal
Прима-3 Cappuccino Veralinga
 
7 826
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» Look Art глухая
Браво-21 Look Art
 
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Look Art остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-22 Look Art
 
4 452
Установим с гарантией входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.
Развернуть Свернуть