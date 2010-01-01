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Браво-22 Cappuccino Melinga
0,0
3 892

Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Cappuccino Melinga остекление Black Star

Этот товар смотрят 16 человек
ДП ЭКО Браво-22 Cappuccino Melinga Black Star 200*80
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 255601
Этот товар смотрят 31 человек

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Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
3 892
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 3 892 ₽
Коробка 630 ₽ x 3 шт.
Наличник 350 ₽ x 5 шт.
Изменить
7 532
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
649 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Этот товар купили 120 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-0198 Коробка "Т" ЭКО Cappuccino Melinga МДФ 2070*70*32 (у,п)
031-0198 ⋅ 630 ₽
 630
1 890
031-2281 Наличник "Т" ЭКО Cappuccino Melinga МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
031-2281 ⋅ 350 ₽
 350
1 750
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Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Cappuccino Melinga остекление Black Star
Размер полотна, см:
200x80
200x60
200x70
200x80в наличии
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет стекла:
Дверь Bravo ЭКО Браво-22 Cappuccino Melinga Magic Fog 200*80
ДП ЭКО Браво-22 Cappuccino Melinga Black Star 200*80
ДП ЭКО Браво-22 Cappuccino Melinga Black Shine 200*80
Цвет: Cappuccino Melinga
ДП ЭКО Браво-22 Grey Melinga Black Star 200*80
ДП ЭКО Браво-22 Cappuccino Melinga Black Star 200*80
ДП ЭКО Браво-22 Bianco Veralinga Black Star 200*80 ДП ЭКО Браво-22 Snow Melinga Black Star 200*80
+11

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Без пустот, бескромочная технология производства, крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и древесных плит.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Стекло
Black Star — черный окрашенный лакобель (lacobel).

Характеристики

Обрамление межкомнатного проема (портал). Схема монтажа..pdf Межкомнатные двери Bravo (Хард Флекс, Эмалит, Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Межкомнатные двери Bravo (Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Эскизы дверей серии Bravo..pdf

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