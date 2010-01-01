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Браво-27 Bianco Veralinga
0,0
5 152

Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-27» Bianco Veralinga остекление Mirox Grey

Этот товар смотрят 32 человека
ДП ЭКО Браво-27 Bianco Veralinga Mirox Grey 200*80
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 283674
Этот товар смотрят 12 человек

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Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
5 152
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 5 152 ₽
Наличник 350 ₽ x 5 шт.
Коробка 630 ₽ x 3 шт.
Изменить
8 792
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
859 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Этот товар купили 180 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-1116 Наличник "Т" ЭКО Bianco Veralinga МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) M
031-1116 ⋅ 350 ₽
 350
1 750
031-1113 Коробка "Т" ЭКО Bianco Veralinga МДФ 2070*70*32 (у,п) M
031-1113 ⋅ 630 ₽
 630
1 890
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Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-27» Bianco Veralinga остекление Mirox Grey
Размер полотна, см:
200x80
200x60
200x70
200x80в наличии
200x90
Как сделать замеры
Цвет стекла:
ДП ЭКО Браво-27 Bianco Veralinga Mirox Grey 200*80
ДП ЭКО Браво-27 Bianco Veralinga Magic Fog 200*80
Цвет: Bianco Veralinga
ДП ЭКО Браво-27 Snow Melinga Mirox Grey 200*80 ДП ЭКО Браво-27 Wenge Melinga Mirox Grey 200*80
ДП ЭКО Браво-27 Bianco Veralinga Mirox Grey 200*80
ДП ЭКО Браво-27 Cappuccino Melinga Mirox Grey 200*80

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X

Характеристики

  • Артикул:
    153-1373
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Стиль:
    Современный
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Без пустот, бескромочная технология производства, крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и древесных плит.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Стекло
Mirox Grey — зеркало в цвете "графит".

Характеристики

  • Артикул:
    153-1373
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Стиль:
    Современный
Межкомнатные двери Bravo (Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Эскизы дверей серии Bravo..pdf

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Отзывы и вопросы о товаре

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