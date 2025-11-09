Дверь межкомнатная Неаполь В4 Экошпон Серый матовый, глухая, царговая
10 534 ₽
Дверь межкомнатная Неаполь В4 Экошпон Серый матовый, глухая, царговая 200x60
Арт. 270616
Дверь межкомнатная Неаполь В4 Экошпон Серый матовый, глухая, царговая 200x60
Размер полотна (ВхШ), см:
200x60 — доставка 09.11.2025
Размер (ВхШ), см:200 x 60
Тип:Межкомнатные двери
Толщина, мм:35
Страна происхождения:Россия
Бренд:Zadoor
Коллекция:Classic Baguette
Материал:Экошпон
Артикул:ZD000588
Тип:Межкомнатные двери
Высота, см:200
Ширина, см:60
Толщина, мм:35
Страна происхождения:Россия
Бренд:Zadoor
Коллекция:Classic Baguette
Стиль:Неоклассика
Тип двери:Глухая
Система открывания:Классическая, Раздвижная
Конструкция двери:Царговая
Цвет:Серый матовый
Общий цвет:Серый
Вес, кг:22.8
Кромка:Изготовлена по бескромочной технологии
Поверхность:Гладкая, матовая
Уровень шумоизоляции:Средний ( 26-31 дБ)
Гарантия (лет):1.6
Материал:МДФ
В наличии:2 товара
Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Отделка
Полипропилен, Экошпон
