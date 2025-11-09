Каталог
  Главная
  ДП ЭКО Неаполь В4 Серый матовый 200*60
Дверь межкомнатная Неаполь В4 Экошпон Серый матовый, глухая, царговая
0,0
10 534

Дверь межкомнатная Неаполь В4 Экошпон Серый матовый, глухая, царговая 200x60

tumb
tumb
ДП ЭКО Неаполь В4 Серый матовый 200*60
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 270616
Фотографии покупателей

0,0
0 отзывов

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
10 534
1 756 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Хочу скидку
Дверь межкомнатная Неаполь В4 Экошпон Серый матовый, глухая, царговая 200x60
Размер полотна (ВхШ), см:
200x60
200x60доставка 09.11.2025
Как сделать замеры

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 60
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Zadoor
  • Коллекция:
    Classic Baguette
  • Материал:
    Экошпон

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Яндекс Сплит - оплата частями

Описание

Отделка
Полипропилен, Экошпон

Отзывы и вопросы о товаре

0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре

Установим с гарантией входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Развернуть Свернуть