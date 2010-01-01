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Дверь межкомнатная Неаполь В1 Экошпон Белый матовый Глухая Царговая
0,0
12 981

Дверь межкомнатная Неаполь В1 Экошпон Белый матовый Глухая Царговая 200x60

Этот товар смотрят 33 человека
ДП ЭКО Неаполь В1 Белый матовый 200*60
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 270540
Этот товар смотрят 32 человека

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
12 981
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 12 981 ₽
Коробка 1 341 ₽ x 3 шт.
Наличник 1 241 ₽ x 5 шт.
Изменить
23 209
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
2 164 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
ZD003008 Коробка "Т" ЭКО белый матовый МДФ 2050*70*32 у.п
ZD003008 ⋅ 1 341 ₽
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ZD003011 Наличник "Т" ЭКО белый матовый МДФ B1 Классический 2200*100*16
ZD003011 ⋅ 1 241 ₽
 1 241
6 205
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Дверь межкомнатная Неаполь В1 Экошпон Белый матовый Глухая Царговая 200x60
Размер полотна, см:
200x60
190x55
190x60
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Белый матовый
ДП ЭКО Неаполь В1 Белый матовый 200*60
ДП ЭКО Неаполь В1 Матовый кремовый 200*60 ДП ЭКО Неаполь В1 Серый матовый 200*60

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 60
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Zadoor
  • Коллекция:
    Classic Baguette

Характеристики

  • Артикул:
    ZD000484
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    60
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Zadoor
  • Коллекция:
    Classic Baguette
  • Стиль:
    Неоклассика
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Белый матовый
  • Общий цвет:
    Белый
  • Вес, кг:
    22.8
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Ламинат
Плинтус

Описание

Отделка
Полипропилен, Экошпон
Материал
МДФ

Характеристики

  • Артикул:
    ZD000484
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    60
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Zadoor
  • Коллекция:
    Classic Baguette
  • Стиль:
    Неоклассика
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Белый матовый
  • Общий цвет:
    Белый
  • Вес, кг:
    22.8
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)

Отзывы и вопросы о товаре

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