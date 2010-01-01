Описание

Отделка

Два слоя грунта по МДФ с промежуточным шлифованием. Финиш-лак полиуретановый Ranner.

Материал

Каркас полотна из LVL бруса(наборно-поперечная рейка) + МДФ, стоевые и поперечные части полностью массивные. Между филенками встраивается жесткий сотовый наполнитель, обеспечивает жесткость, предупреждает деформацию при механических воздействиях на дверь.