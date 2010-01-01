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Виано Светло-серый
0,0
13 732

Дверь межкомнатная К "Виано" Светло-серая эмаль стекло Сатинато белое

Этот товар смотрят 23 человека
ДП К Виано Светло-серая эмаль, Сатинато белое 200*70
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 618593
Этот товар смотрят 29 человек

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Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
13 732
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 13 732 ₽
Наличник 715 ₽ x 5 шт.
Коробка 1 277 ₽ x 3 шт.
Изменить
21 138
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
2 289 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
VRD00293 Наличник "Т" Светло-серая эмаль Прямоугольный (Тип-0) МДФ 2140*70*10
VRD00293 ⋅ 715 ₽
 715
3 575
VRD00292 Коробка "Т" Светло-серая эмаль 2070*70*32 (у,п) М
VRD00292 ⋅ 1 277 ₽
 1 277
3 831
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Дверь межкомнатная К "Виано" Светло-серая эмаль стекло Сатинато белое
Размер полотна, см:
200x70
200x70
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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 70
  • Толщина, мм:
    38
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Verda
  • Коллекция:
    Classico

Характеристики

  • Тип коробки:
    с уплотнителем
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    Однотонное матовое
  • Возможность покраски:
    Да
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Средний
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний (24-26 дЦБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Износостойкие
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
Два слоя грунта по МДФ с промежуточным шлифованием. Финиш-лак полиуретановый Ranner.
Материал
Каркас полотна из LVL бруса(наборно-поперечная рейка) + МДФ, стоевые и поперечные части полностью массивные. Между филенками встраивается жесткий сотовый наполнитель, обеспечивает жесткость, предупреждает деформацию при механических воздействиях на дверь.

Характеристики

  • Тип коробки:
    с уплотнителем
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    Однотонное матовое
  • Возможность покраски:
    Да
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Средний
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний (24-26 дЦБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Износостойкие
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6

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