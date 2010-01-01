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Прима-2 White Matt
0,0
6 149 6 832 -10%

Дверь межкомнатная «Прима-2» White Matt глухая

Этот товар смотрят 34 человека
ДП ЭМА Прима-2 White Matt 200*90
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 237989
Этот товар смотрят 30 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
6 149
6 832
-10%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 6 149 ₽
Коробка 693 ₽ x 3 шт.
Наличник 391 ₽ x 5 шт.
Изменить
10 183
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 025 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
155-0021 Коробка "Т" ЭМА White Matt МДФ 2070*70*32 (у,п)
155-0021 ⋅ 693 ₽
 693
2 079
155-0023 Наличник "Т" ЭМА White Matt МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
155-0023 ⋅ 391 ₽
 391
1 955
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Дверь межкомнатная «Прима-2» White Matt глухая
Размер полотна, см:
200x90
200x60в наличии
200x70в наличии
200x80в наличии
200x90
Как сделать замеры
Цвет: White Matt
ДП ЭМА Прима-2 Alaska 200*90
ДП ЭМА Прима-2 White Matt 200*90
ДП ЭМА Прима-2 Grey Matt 200*90 ДП ЭМА Прима-2 Stormy Matt 200*90
+11

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 90
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima

Характеристики

  • Артикул:
    066-0149
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    90
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima
  • Стиль:
    Классика
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Бескромочная технология производства. Классическая объемная филенка. Нижняя поперечина шириной 200 мм (у других производителей, как правило, не более 110 мм). Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 10 точках.
Отделка
Эмалит - материал с полиуретановым защитным лаком. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации. Южная Корея.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

  • Артикул:
    066-0149
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    90
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima
  • Стиль:
    Классика

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